Pytania o przebudowę ul. Bożeny. Przetargowe niewiadome i przekładane terminy

O kolejny miesiąc wydłużony został termin składania ofert w przetargu na przebudowę ul. Bożeny w Szczecinie i dobudowę nowego jej odcinka. Ta znajduje się tuż obok terenów po dawnym miejskim kąpielisku Gontynka, gdzie teraz powstaje nowy kompleks rekreacyjny z basenami aquaparku pn. Fabryka Wody. Zamiast w marcu najwcześniej 14 kwietnia okaże się, ilu chętnych i na jakie kwoty skalkuluje wynagrodzenia za swoje usługi.

To czwarty już termin. Poszukiwania firm gotowych podjąć się zadania spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie szuka od początku grudnia ubiegłego roku. Do tej pory potencjalni wykonawcy zdążyli już zadać prawie sto pytań do dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i konkretnych zapisów przyszłej umowy.

Nowa infrastruktura drogowa ma stać się uzupełnieniem układu komunikacyjnego w rejonie dojazdu do powstającego w sąsiedztwie ul. Bożeny kompleksu

