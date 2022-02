Drogowy zastój w ul. Mieszka I. Rozkopane pobocze i co dalej?

Rozkopany już od kilku miesięcy fragment pobocza ul. Mieszka I z zagrodzonym pasem drogi rowerowej od strony sklepu IKEA coraz bardziej irytuje tych, którzy pokonują na co dzień tę okolicę. Zwracają uwagę, że plac przebudowy między barierkami świeci pustkami. Drogowców widują tam przy jakichkolwiek pracach od wielkiego święta. Dlatego zwróciliśmy się do spółki o wyjaśnienia dotyczące realizacji tej drogowej przebudowy i tempa, a w zasadzie jego braku.

Co bardziej niecierpliwi Czytelnicy, którzy dzwonią w tej sprawie do naszej redakcji dopytują, jak długo jeszcze ta prowizorka będzie trwać. Rozkopany częściowo pas pobocza jak był tak jest nadal, a jedyne co - jak dotąd oprócz tych miejscowych wykopów - zmieniło się w krajobrazie przez minione miesiące (od października ub.r.) to zdarcie warstwy ziemi i wycinka trzech dużych drzew, które kolidowały z mającym powstać tam dodatkowym pasem jezdni ze skrętem w ul. Białowieską.

Wobec pojawiających się pogłosek jakoby IKEA zamierzała odstąpić bądź zweryfikować (czytaj: zmniejszyć ) zakres wcześniej uzgodnionych z Gminą Miastem Szczecin prac związanych z przebudową infrastruktury drogowej w najbliższym obszarze sklepu IKEA poprosiliśmy o wyjaśnienie i w tej kwestii.

Jednocześnie zapytaliśmy, jaki jest harmonogram i zakres kolejnych etapów zadania, w jakich terminach IKEA i wybrany przez nią wykonawca zamierzają je rozpocząć i ukończyć oraz jaki jest obecnie przewidywany ostateczny termin ukończenia całej tej inwestycji. Czekamy na odpowiedzi. ©℗

(MIR)