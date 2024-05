Trasa Zamkowa. Od socjalizmu do kapitalizmu [GALERIA]

Makieta przyszłej Trasy Zamkowej. Fot. archiwum

O Trasie Zamkowej w Szczecinie można śmiało powiedzieć, że połączyła nie tylko dwa brzegi miasta przeciętego na pół linią Odry, ale także w sposób symboliczny jest łącznikiem pomiędzy socjalizmem i kapitalizmem. Jej budowę zaczęto jeszcze w PRL, a zakończono w III RP.

Pomysły na zbudowanie nowoczesnej przeprawy pojawiały się już w latach 30. XX wieku. Z wiadomych powodów nie zrealizowano ich jednak. Bezpośrednio po wojnie były ważniejsze sprawy niż budowa arterii. Trzeba było np. odgruzować miasto i zapewnić pierwszym osadnikom bezpieczeństwo oraz dach nad głową. Dodatkową przeszkodą był też fakt, że teren po drugiej stronie Odry był ciągle w rękach Armii Czerwonej, której nie zależało na odbudowaniu mostu wysadzonego przez Wehrmacht w kwietniu 1945 roku. Na długie lata musiała wystarczyć przeprawa pontonowa i drewniana kładka.

Most Długi odbudowano pod koniec lat 50. XX wieku. I praktycznie z chwilą oddania go do użytku wiadomo było, że będzie on niewystarczający dla zapewnienia przepustowości. Przez most przejeżdżały tramwaje i autobusy, a do portu i do przedsiębiorstw położonych wzdłuż ulicy Energetyków jechały ciężarówki. Ruch samochodów osobowych był wówczas znikomy, ale był. Wszystko to razem sprawiało, że coraz częściej zaczęto się bardzo poważnie zastanawiać nad rozwiązaniem pasującym do nadchodzących czasów, w których przewidywano znaczny rozwój transportu drogowego – zarówno ciężarowego jak i osobowego. Należy też pamiętać, że Most Długi był jedynym łącznikiem centrum miasta z prawobrzeżną częścią Szczecina i dalej w głąb Polski.

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, w czasach dekady Edwarda Gierka, idea budowy nowoczesnej przeprawy, mającej wprowadzić Szczecin w XXI wiek, spotkała się z aprobatą. W tamtych czasach Polska jak długa i szeroka pełna była różnego rodzaju inwestycji. Ostatecznie budowa Trasy Zamkowej ruszyła 4 lutego 1978 roku. Był to koniec gierkowskich czasów propagandy sukcesu…

Inwestycja na długie lata utknęła w czasach kryzysu. W efekcie jej budowa trwała prawie 20 lat. Inwestycję ukończono w roku 1996 i też nie do końca.

Przez cały czas budowie towarzyszyło olbrzymie zainteresowanie mediów. Z okien redakcji „Kuriera” był piękny widok na plac budowy i powstające zjazdy. Fotoreporterzy aktywnie dokumentowali kolejne etapy budowy. W redakcyjnym archiwum zachowały się zdjęcia będące świetną dokumentacją poszczególnych odcinków Trasy Zamkowej. Przy okazji warto wspomnieć, że nazwa Trasa Zamkowa została zaproponowana właśnie przez czytelników „Kuriera Szczecińskiego”. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI