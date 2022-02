Ulica Bożeny jeszcze poczeka. Oferty na przebudowę w nowym terminie

Najwcześniej za miesiąc będzie wiadomo, czy są chętni do przebudowy ul. Bożeny przy nowym aquaparku w miejscu po dawnej szczecińskiej Gontynce. I za ile są gotowi ją wykonać. Po raz kolejny przesunięty został termin składania ofert.

Przetarg na to zadanie spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie rozpisała na początku grudnia ub. roku, a termin składania ofert wyznaczyła wówczas na 17 stycznia. Tuż przed świętami ten został jednak zmieniony na 18 lutego. Teraz - po ostatniej korekcie - wydłużono go o następny miesiąc - do 18 marca.

Jak na razie rośnie liczba pytań szczegółowych potencjalnych oferentów do sporządzonej dla tego zamówienia dokumentacji. Te dotyczą chociażby takiej kwestii, jak precyzyjne określenie wymiarów kamiennych krawężników, po wyjaśnieniu rozbieżności między podanymi przedmiarami robót a projektem dotyczących tego, z jakich materiałów mają być wykonane nawierzchnie

...