Przewrócona ciężarówka blokuje S6 w kierunku Koszalina

Ładnie zalegnął

2024-05-09 10:00:35

Tak się położyć ,to też jest sztuka ! Co się może zdarzyć na drodze . Nie wiadomo kiedy , nie wiadomo jak i np. grzybek . Służby drogowe mają co robić . Dobrze , że nic się nie wylało ! Jakby tak spirytus , to co wówczas ! Gruby pożar !