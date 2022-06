Przedsiębiorcy pozytywnie o bonie turystycznym. „Powinien być kontynuowany”

To ostatni sezon, gdy rodziny mogą wykorzystywać bon turystyczny wprowadzony w czasie pandemii COVID-19. W opinii Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, należy rozpatrzyć, czy podobne rozwiązanie nie powinno funkcjonować w przyszłych latach.

- Branża turystyczna ocenia bon jednoznacznie pozytywnie - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - To rodzaj benefitu, programu socjalnego, którego funkcjonalność jest skierowana do konkretnego sektora gospodarki, jesteśmy w stanie ocenić jego efektywność oraz to, czy angażuje on społeczeństwo oraz gospodarkę. Ta ocena jest bardzo pozytywna.

Hanna Mojsiuk wzięła udział w debacie z udziałem ekspertów branży turystycznej oraz wiceministra sportu i turystyki Andrzeja Gut-Mostowego. Tematem była przyszłość bonu turystycznego w Polsce.

- Był on realnym wsparciem dla polskich rodzin i jednocześnie motywacją do tego, by wspierać polską turystykę - podkreśla prezes PIG. - Nie zaryzykowałabym brawurowej tezy, że to on powodował, że Polacy wyjeżdżali na wakacje, ale jednocześnie uważam, że dla wielu był czynnikiem,

