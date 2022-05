Prawie półtora miliona w osiem minut. Rozdali nowym przedsiębiorcom

Ponad 40 osób bezrobotnych z powiatu polickiego dostało dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Będę działać m.in. w branżach: budowlanej, mechaniki samochodowej, usług groomerskich, rękodzieła artystycznego, nauki tańca, architektury wnętrz, księgowości, elektrycznej, porządkowej, pielęgnacji zieleni, krawieckiej, pośrednictwa nieruchomości. Każdy na realizację swojego pomysłu mógł dostać do 35 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji.

Przyszli przedsiębiorcy odebrali umowy podczas uroczystego, krótkiego spotkania m.in. z władzami powiatu polickiego.

- I tak oto w osiem minut przekazaliśmy dla państwa 1,4 miliona złotych - podsumował żartem starosta Andrzej Bednarek, i dodał, że to dobrze ulokowane pieniądze. - 35 tys. złotych to nie jest może rewelacja, ale jest to parę groszy, które pomoże w rozpoczęciu realizacji swoich planów.

Wśród odbierających umowę była m.in. pani Alicja z gminy Dobra.

- Startuję w branży architektura wnętrz - mówiła. - Jestem po studiach, skończyłam staż i od razu postanowiłam rozpocząć własną działalność. Obserwuję, że generalnie

