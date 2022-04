Wojewoda z przedsiębiorcami: wprowadzić uchodźców na rynek pracy

Według wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, do największych wyzwań należy obecnie wprowadzenie uchodźców z Ukrainy na polski rynek pracy. Rozmawiał o tym z przedstawicielami przedsiębiorców. Spotkanie, które się odbyło w czwartek (14 kwietnia), zorganizowano z inicjatywy Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie i w porozumieniu ze stowarzyszeniem Business Club Szczecin.

Wojewoda podkreślał, że wprowadzenie uchodźców na rynek pracy jest najlepszą z możliwych ścieżek dla tych osób – by mogły normalnie funkcjonować i żeby to było z korzyścią nie tylko dla nich, ale też dla obywateli Polski, dla samorządów, pracodawców i polskiej gospodarki. Jak zauważył, dzisiaj w bardzo wielu branżach i zawodach potrzeba zarówno wysokiej klasy specjalistów, jak i pracowników z mniejszymi kwalifikacjami, a obywatele Ukrainy mogą w tym pomóc.

– Traktujemy to spotkanie jako pierwszy krok długiej wspólnej drogi – mówił wojewoda, wyrażając nadzieję, że formuła tej współpracy będzie szersza, również z udziałem władz samorządowych miasta i regionu oraz zachodniopomorskich samorządowców. – W tej sprawie nie ma polityki partyjnej, tylko myślenie o tym, jak ten kryzys, z którym mamy do czynienia, przekuć w szansę i jak pokonać wszystkie trudności związane chociażby z rynkiem surowców, z kwestią dostaw towarów, łańcuchów dostaw, również z różnego rodzaju kwestiami społecznymi.

Zbigniew Bogucki zaznaczył, że miejsca pracy w Polsce i na Pomorzu Zachodnim są, tylko trzeba nimi dobrze gospodarować.

– Dla wszystkich znajdzie się miejsce, i dla Polaków, i dla obywateli Ukrainy – mówił. – I wszyscy możemy na tym zyskać.

Poinformował, że ze strony uczestników spotkania padło wiele propozycji.

– Trzeba wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców, po to, żeby również przekładać to na język ustaw, na konkretne rozwiązania formalno-prawne – dodał.

Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, stwierdziła, że Polacy – zarówno społeczeństwo, przedsiębiorcy, jak i rząd – powinni być dumni z tego, jak się zachowali wobec ogromnego kryzysu, który został wywołany przez Rosję.

– Każdy kryzys powoduje też szanse i rozmawialiśmy dzisiaj z perspektywy przedsiębiorców, jakie są te szanse – mówiła H. Mojsiuk. – Na pewno specustawa pozwala nam w sposób prostszy zatrudniać uchodźców. O tym właśnie rozmawialiśmy, jakie są rozwiązania, co możemy również usprawnić. Także wspólnie zobowiązaliśmy się, że wszystkie uwagi przedsiębiorców i innych organizacji spiszemy i prześlemy do pana wojewody, żeby trafiły one wyżej.

Prezes PIG zaznaczyła, że obecnie bardzo potrzeba pracowników w gastronomii, budownictwie i opiece medycznej. Jak poinformowała, na spotkaniu rozmawiano też na temat szkoleń i pokonywania bariery językowej. Polska Fundacja Przedsiębiorczości ma zorganizować w ciągu miesiąca darmowe lekcje języka polskiego online, co zapowiedział prezes tej PFP Marcin Pawłowski.

Jak dodał Bogumił Rogowski, prezydent kapituły Business Club Szczecin, na spotkaniu omówiono sprawy dotyczące zatrudnienia obcokrajowców nie tylko z Ukrainy, ale też z innych regionów świata, z takich państw jak Pakistan, Bangladesz czy Filipiny.

