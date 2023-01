Nowe pojazdy i sprzęt – dla bezpieczeństwa i środowiska

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kolejne służby kupią nowe pojazdy i sprzęt, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz bezpieczeństwa żeglugi. Umowy w tej sprawie przekazano w czwartek (12 stycznia) w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Łącznie blisko 1,8 mln zł trafi na ekoinwestycje dla instytucji z Pomorza Zachodniego.



Umowy przedstawicielom beneficjentów przekazał prezes WFOŚiGW w Szczecinie Marek Subocz w obecności wojewody Zbigniewa Boguckiego oraz samorządowców ze Szczecina i Stargardu.

– Zakres tych umów jest bardzo szeroki – podkreślił Marek Subocz, dodając, że otrzymają je podmioty dbające o bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Szczecina, ale również całego województwa.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie – dzięki 159 tys. zł wsparcia – kupi samochód elektryczny i stację ładowania. Efektem ekologicznym będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 0,355 tony rocznie. Auto elektryczne i stację ładowania planuje również kupić Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie. Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa to 171 350 zł. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie otrzyma z WFOŚiGW w Szczecinie 220 tys zł na zakup systemu spektrometru gamma. To sprzęt, pozwalający na monitoring pomiarów substancji promieniotwórczych w żywności, wodzie i paszy dla zwierząt.

Przenośna autonomiczna platforma pływająca do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnych – to inwestycja Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Bezzałogowa platforma z echosondą pozwoli mierzyć głębokość akwenów na potrzeby tworzenia map hydrograficznych. Dofinansowanie wynosi 396 tys. zł. UŻŚ – dzięki 192 tys. zł wsparcia – kupi także samochód hybrydowy typu plug-in.

Urząd Morski w Szczecinie zrealizuje dwie inwestycje. Wsparcie z Funduszu w wysokości 500 tys. zł pozwoli na przyłączenie oznakowania nawigacyjnego w porcie Trzebież i Stepnica do systemu monitorowania. Projekt polega na wymianie osprzętu w 10 światłach nawigacyjnych oraz postawieniu dodatkowej stacji bazowej na wyspie Chełminek. To wszystko w trosce o bezpieczeństwo statków wpływających do tych portów. Dzięki 70 tys. zł wsparcia UMS wymieni też zużyte panele fotowoltaiczne na pławach na torze wodnym Świnoujście – Szczecin.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie otrzyma 60 tys. zł na 20 nowoczesnych, energooszczędnych, zestawów oświetlenia LED dla potrzeb komórek techniki kryminalistycznej.

– Te wszystkie inicjatywy łączą trzy słowa: człowiek, bezpieczeństwo, ochrona środowiska – powiedział wojewoda.

