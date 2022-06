Czekaj do skutku. Komunikacja miejska daleko od rozkładów jazdy

Bywa, że na przystanku trzeba czekać nawet pół godziny. Na autobus, który zgodnie z rozkładem powinien jeździć co 8-10 minut. A podróż, zamiast zakładanych 30 minut, zajmie najmarniej 45. Tak jest coraz częściej. W Szczecinie i Policach, gdzie funkcjonuje wspólna komunikacja miejska. Irytują się pasażerowie, bo spóźniają się do pracy, szkoły, lekarza, a do tego wsiadają do bardziej zatłoczonych pojazdów. Na rychłą poprawę trudno liczyć, bo powodem tych problemów są nie tylko trwające roboty drogowe, kolizje i awarie. Brakuje kierowców i motorniczych.

- W poprzednią niedzielę nie przyjechały dwa autobusy: 75 i 53 - mówi Czytelniczka. - Spóźniłam się przez to do pracy. Ostatnio często się zdarza, że autobusy długo nie przyjeżdżają, z tramwajami też nie jest lepiej.

Podobnych sygnałów w ostatnim czasie dociera do nas coraz więcej. Problem najbardziej dotkliwy jest po godzinach szczytu i w dni nierobocze, wtedy bowiem autobusy oraz tramwaje już rozkładowo kursują rzadziej i gdy jeden wypadnie, czas oczekiwania jest znacznie dłuższy.

- Przed tygodniem, w poniedziałek, po godz. 21 nie

...