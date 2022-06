Autobusy przez centrum od czwartku pojadą inaczej. Na pl. Rodła i w al. Wyzwolenia znów reorganizacja

Od czwartku, 16 czerwca, na kierowców czeka kolejna reorganizacja ruchu w al. Wyzwolenia, na odcinku ul. Piłsudskiego między skrzyżowaniami z ulicami Mazurską i Matejki oraz w obrębie znajdującego się na ich styku pl. Rodła. Inaczej niż do tej pory pojadą również autobusy komunikacji miejskiej, a ich pasażerowie muszą opanować nową mapkę z lokalizacjami ich przystanków. Orientacja tym bardziej wskazana, że korekt szykuje się całkiem sporo.

Drogowcy ze spółki ZUE szykują się do otwarcia wkrótce skrzyżowania w pełnym jego wymiarze i we wszystkich relacjach, ale zanim znikną w tym rejonie wszystkie dotychczasowe blokady upłynie jeszcze trochę czasu. Póki co cały ruch kołowy przeniesiony zostanie na kończoną nową nitkę jezdni al. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Rayskiego do pl. Rodła i dalej w kierunku pl. Żołnierza Polskiego. Jednocześnie przejezdne staną się odcinki dotąd remontowanych jezdni ul. Piłsudskiego - tych od strony jej skrzyżowania z ul. Mazurską. Co pozwoli autom również na ponowny przejazd z i do pl. Grunwaldzkiego.

Na okres ok. 2 tygodni całkowicie z ruchu zostanie zaś teraz wyłączona jezdnia al. Wyzwolenia pomiędzy pl. Żołnierza Polskiego a ul. Borysza (do wysokości jezdni umożliwiającej wyjazd aut z CH Galaxy). Objazd zamkniętego odcinka poprowadzony zostanie od pl. Żołnierza Polskiego ulicami Matejki i Malczewskiego oraz pl. Lotników i ulicami Mazurską/Rayskiego. Z pl. Żołnierza Polskiego będzie możliwy skręt autem w prawo w krótki odcinek al. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Małopolską i dojazd tą ostatnią do ul. Matejki. Stosowne znaki mają informować o nakazie skrętu.

Na swój stały przystanek końcowy w ul. Piłsudskiego (przed odnowiony i przebudowany gmach dawnej przychodni, a obecnie nową siedzibę Urzędu Marszałkowskiego) powrócą autobusy linii 86 (czasowo dotąd kończące i zaczynające kursy w przyległej ul. Mazowieckiej). Na nim też zatrzymywać się mają autobusy linii 70, które od przystanku „Plac Grunwaldzki” kursować będą przez ul. Piłsudskiego, al. Wyzwolenia, pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Małopolską do przystanku „Starzyńskiego” i dalej bez zmian.

Dodatkowo w kierunku pętli „Osiedle Kaliny” i „Zakłady Piekarnicze” autobusy linii 86 zatrzymywać się będą na przystanku „Plac Rodła” tuż za zakrętem w prawo za pl. Rodła (dotąd nieczynnym z powodu przebudowy). Z niego odjeżdżać ponadto będą autobusy linii 812 i B oraz nocne 522, 530, 531 i 532.

Autobusy linii 58 i 59 w kierunku pętli „Plac Rodła” kursować będą dotychczasową trasą do obecnego przystanku tymczasowego w al. Wyzwolenia, który znajduje się między skrzyżowaniami ulic Mazowieckiej i Mazurskiej i w kierunku pętli „Gocław”, „Nehringa”,„Studzienna” od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” przez ul. Małopolską, w lewo na torowisko tramwajowe z przystankiem „Filharmonia" (wspólny z tramwajami linii 2,5, 6 i 11) i dalej ul. Matejki. Ponadto na ten przystanek „Filharmonia" podjeżdżać będą autobusy zastępczej linii 812 w kierunku pętli „Kołłątaja” nawracając objazdem ul. ul. Matejki i Malczewskiego w al. Wyzwolenia do przystanku „Rayskiego".

W ul. Piłsudskiego przekierowane będą także autobusy linii 101 i 107 trasą objazdową (te z Polic od przystanku „Matejki” przez ul. Malczewskiego i al. Wyzwolenia, a do Polic przez pl. Grunwaldzki i ul. Rayskiego).

Dla linii 87 znikną dwa przystanki: „Plac Żołnierza Polskiego” w kierunku pętli „Podbórz” oraz „Mazurska” w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa).

Autobusy linii B w kierunku pętli „Osiedle Arkońskie” od przystanku „Brama Portowa” kursować będą przez al. Niepodległości, pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Księżnej Salomei, ul. Staszica do przystanku „Kołłątaja” i dalej bez zmian. Natomiast autobusy linii C kursować będą na trasie skróconej do przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” w al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Małopolską. Powrót następować będzie tą ostatnią, pl. Hołdu Pruskiego, pl. Żołnierza Polskiego i al. Niepodległości do przystanku „Brama Portowa” i dalej bez zmian.

Szczegóły zmian i dokładne lokalizacje przystanków po zmianie dostępne na www.zditm.szczecin.pl. ©℗

(M)