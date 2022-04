Reorganizacja w komunikacji od maja. Autobusami po gminie Dobra inaczej

Szykuje się kolejna i to duża reorganizacja w siatce dotychczasowych połączeń autobusowej komunikacji miejskiej między miejscowościami samej gminy Dobra oraz między nimi a Szczecinem. Z początkiem maja ZDiTM zamierza wprowadzić nową sieć linii wraz z nową ich numeracją i rozkładami jazdy, jak kilka miesięcy temu już uczynił w przypadku linii obsługujących miejscowości na terenie innej ościennej gminy Kołbaskowo.

- To wynik wniosków mieszkańców i efekt konsultacji społecznych przeprowadzonych przez gminę - wyjaśnia Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - 1 maja zmienią się trasy i numery linii autobusowych. Jednocześnie na większości z nich wprowadzony zostanie cykliczny, łatwy do zapamiętania rozkład jazdy, co ułatwi planowanie podróży i przesiadek.

Trasy każdej z siedmiu linii przebiegać będą tak, by zapewniały pasażerom możliwość także połączeń z liniami tramwajowymi przy pętlach Głębokie (linie 221 i 227), Krzekowo i z węzła przy rondzie im. Jana Karskiego z przystanków „Wernyhory" (linie 222, 225 i 227) oraz Gumieniec (linie

...