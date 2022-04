Sprawdź rozkład przed podróżą. Wielkanoc w komunikacji

Decydując się na przejazd środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie w nadchodzący weekend, warto najpierw spojrzeć w rozkład jazdy. Zwłaszcza podróże autobusami i tramwajami w Wielkanoc lepiej zawczasu zaplanować, by nie tracić czasu, wyczekując na przystankach.

Częstotliwość kursów zmaleje i to znacznie, jak i w innych dniach, w których przypadają także Boże Narodzenie czy Nowy Rok. Dla wielu linii właśnie obowiązują w tych dniach specjalne rozkłady jazdy, dla innych zaś takie jak w niedziele i święta.

I tak 17 bm. (w niedzielę – Wielkanoc) oraz 18 bm. (Poniedziałek Wielkanocny) tramwaje linii 1 będą kursować co 24 minuty, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, co 20-24 minut, a „dziesiątki” w godz. 9-17.30 co 20-24 minuty. Nie będą kursować z Pomorzan do Głębokiego tak jak do tej pory w soboty, niedziele i inne święta składy linii 12.

W przypadku autobusów częstotliwość kursów też będzie znacznie ograniczona. Na poszczególnych liniach będą one pojawiać się na danym przystanku nie cześciej niż co 20 minut, inne co pół godziny, co 40 minut, na jeszcze innych co godzinę, a nawet w odstępach sięgających kilku godzin, jak w przypadku linii 121, 122 i 123, które obsługują miejscowości na terenie gminy Dobra oraz linii 242, 243 i 244, które zapewniają z kolei połączenia między Szczecinem i miejscowościami gminy Kołbaskowo.

Jednocześnie przypominamy, że do wtorku (19 bm.) na czas krótkich wiosennych ferii Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zawiesił kursowanie autobusów linii 98, 109, 110 i 908, a na liniach 111 i 904 obowiązują rozkłady jazdy dla okresu wolnego od nauki w szkołach. ©℗

(M)