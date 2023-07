Borne Sulinowo. Miasto, którego nie było na mapie

Przez wiele lat Bornego Sulinowa nie było na żadnej oficjalnej mapie Polski. Obszar zajmowany przez miejscowość oznaczony był jako „tereny leśne". Dopiero w roku 1992 Borne Sulinowo pojawiło się na mapach naszego kraju. Dlaczego tak późno? Jaka była historia miejsca, którego nie pokazywano na mapach i którego tajemnic przez wiele lat strzegli uzbrojeni żołnierze?

Borne Sulinowo (niem. Gross Born) powstało w miejscu, w którym wcześniej znajdowała się wieś Linde. Budowa poligonu i bazy wojskowej, która rozpoczęła się w 1936 roku, związana była z koniecznością wysiedlenia mieszkańców.

Po dwóch latach w miejscu dawnej wioski powstał wojskowy poligon i kompleks obiektów, który oficjalnie został oddany do użytku 18 sierpnia 1938 roku, a na jego otwarcie przyjechał sam Adolf Hitler. To pokazuje, jak ważne było to miejsce dla doktryny wojskowej III Rzeszy.

W Gross Born znajdowała się szkoła artylerii Wehrmachtu, stacjonowały tutaj także jednostki pancerne generała Heinza Guderiana i ćwiczyły elitarne oddziały Afrika Korps, dowodzone przez gen. Erwina Rommla.

To właśnie stąd 1 września

...