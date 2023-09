ZUS podsumował świadczenia dla rodzin. Ile przekazano na programy społeczne?

ZUS przedstawił zestawienie kwot, jakie zostały przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin w ramach największych programów obecnego rządu. Fot. Agata Jankowska

Rządowe programy prorodzinne stanowią dzisiaj wsparcie finansowe dla wielu polskich rodzin. W poniedziałek, podczas konferencji w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, dyrekcja ZUS-u, wojewoda zachodniopomorski oraz lokalni politycy partii rządzącej obwieścili sukces polityki społecznej PiS, przypominając jednocześnie marazm poprzedniego obozu rządzącego w tej kwestii. Przedstawione podczas spotkania z dziennikarzami kwoty przekazane na konkretne programy robią wrażenie.

Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie Dariusz Obiegło przedstawił zestawienie kwot, jakie zostały przeznaczone na wsparcie finansowe dla rodzin. Podczas prezentacji omówiono najważniejsze programy, takie jak: świadczenie wychowawcze 500 +, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu w żłobku czy program Dobry Start 300+. Na ten ostatni program na okres 2023/2024 ZUS wydał 11 mln zł w Szczecinie, 49,5 mln zł w całym województwie zachodniopomorskim, natomiast w skali kraju jest to kwota 1,2 mld zł. Na sztandarowy program wsparcia wymyślony przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli 500+, przekazano w samym Szczecinie w roku 2023 kwotę 268 mln zł, w województwie - 1,1 mld zł, w kraju - 28 mld zł. Świadczenie wypłacane jest na każde dziecko bez kryterium dochodowego. Korzystają z niego również obcokrajowcy mieszkający w Polsce.

Dariusz Obiegło przypomniał też, że od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia ma zostać podniesiona z 500 na 800 zł. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który wypłacany jest od 1 stycznia 2022 roku przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w okresie od 12 do 35 miesiąca życia. W roku 2023 w Szczecinie ZUS wypłacił w ramach tego programu 11,5 mln zł, w województwie - 50,5 mln zł a w kraju - 1,3 mld zł. Na dofinansowanie pobytu w żłobku w 2023 roku wydano w Szczecinie 4,4 mln zł, w regionie - 12 mln zł, w całym kraju natomiast była to kwota257 mln zł. Wspomniano również o świadczeniu uzupełniającym "Mama 4+" dla matek lub ojców, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej na rzecz wychowywania potomstwa. To świadczenie emerytalne przekazywane opiekunom, którzy wychowują czwórkę lub więcej dzieci. W roku 2023 w Zachodniopomorskiem przekazano na ten program 20 mln zł, a w całym kraju 339 ml zł. Podsumowano również wydatki w ramach Polskiego Bonu Turystycznego. W Zachodniopomorskiem wydano 472 mln zł, natomiast w całej Polsce była to suma 3,2 mld zł. Omówione podczas konferencji świadczenia wcześniej wypłacały gminy, od niedawna zajmuje się tym ZUS. Obecnie większość wniosków o świadczenia można dziś składać elektronicznie.

Na zakończenie spotkania prasowego głos zabrali Leszek Dobrzyński, Michał Jach oraz wojewoda Zbigniew Bogucki. Jednogłośnie przyznali, że wypłacane przez obecny rząd świadczenia dla rodzin podniosły poziom życia wielu Polaków, rozwiązały problem niedożywienia dzieci, a także wsparły grupy dotychczas wykluczone - w tym emerytów i osoby niepełnosprawne. ©℗

(aj)