„Dobry Start” pomoże skompletować wyprawkę. Prawie 70 tysięcy wniosków

Podręczniki dla uczniów szkół podstawowych finansuje państwo, jednak dla szkół ponadpodstawowych takiej pomocy już nie ma – musi je kupić rodzic. Komplet książek dla licealisty do klasy I kosztuje w granicach 800 złotych. Pieniądze z programu „Dobry Start” na pewno pomogą sfinansować takie zakupy. Fot. Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA

Mimo że wakacje dopiero na półmetku, w niektórych marketach wiodącą ofertą są już artykuły potrzebne do szkoły: półki uginają się od zeszytów, artykułów plastycznych, tornistrów i plecaków. Między regałami na razie nie ma wielkiego ruchu, ale na pewno trzeba pamiętać, że w zakupie wyprawki pomogą środki z programu „Dobry Start”. Wnioski o 300 złotych można składać od 1 lipca, a do tej pory rodzice z Zachodniopomorskiego złożyli ich już niemal 70 tysięcy.

Program „Dobry Start” to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, które się uczy. Od roku szkolnego 2021/2022 to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie. Rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia, które jest niezbędne do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Wnioski na nowy okres można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku.

– Złożenie go do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września – informuje Karol Jagielski, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego ZUS. – Wniosek jest tylko elektroniczny. Wysłać go można przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE ZUS kreator poprowadzi użytkownika krok po kroku. W ten sposób rodzic uniknie błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres e-mailowy i numer telefonu, czyli informacje, które są potrzebne do kontaktu. Również zawiadomienia przekazywane są elektronicznie. Informacja o przyznaniu świadczenia znajdzie się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Także wtedy, gdy wniosek wpłynął przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

(kel)