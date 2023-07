500 plus dla 295 tysięcy dzieci z naszego regionu

W województwie zachodniopomorskim rodzice złożyli już przeszło 195 tysięcy wniosków o świadczenie wychowawcze „500 plus” na ponad 295 tysięcy dzieci. To dane już z nowego okresu rozliczeniowego świadczenia, który trwa od 1 czerwca br. do 31 maja 2024 roku.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko, do ukończenia przez nie osiemnastu lat. Wnioski o świadczenie rodzice mogą składać jedynie elektronicznie. Jest na to kilka sposobów: przez aplikację mobilną mZUS, bezpośrednio na Platformie Usług Elektronicznych (PU) ZUS, na portalu Emp@tia albo przez bankowość elektroniczną jednego z kilkudziesięciu banków, które współpracują z narodowym ubezpieczycielem. Również termin wypłaty świadczenia można sprawdzić w internecie – zarówno w aplikacji mobilnej mZUS, jak i na PUE ZUS.

Od stycznia 2024 r. 500 plus stanie się 800 plus.

– ZUS będzie przygotowany do zmian w programie Rodzina 500 plus. Przewidziane w projekcie ustawy przyjętym przez rząd podniesienie od 1 stycznia 2024 r. świadczenia z 500 do 800 zł miesięcznie nie będzie wymagało złożenia nowego wniosku – stwierdza Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – ZUS podwyższy świadczenia z urzędu, a zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszać się w tej sprawie do ZUS.

Jeśli ktoś jeszcze nie złożył wniosku, wciąż może to zrobić. Będzie musiał tylko dłużej poczekać na wypłatę świadczenia. Osobie, która złoży wniosek w lipcu, ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

