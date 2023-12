Zarzuty dla podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku w Międzyzdrojach

G***o! Mnie to obchodzi. Chcę wiedzieć skąd nadchodzi zagrożenie i czy ewentualny pobyt cudzoziemców zbyt swobodnie się tu czujących nie stanowi zagrożenia dla mojego bezpieczeństwa.

wolne narkotyki

2023-12-25 19:48:46

zdaje się hołownia , lewica i PO są za tym by były one wolne .tylko nie mówcie jak będziecie wy albo rodziny ofiarami ćpunów że do kogoś macie pertensje .zależnośc jest prosta wiecej wolności dla narkotyków to wiećej ofiar na drogach. Więcej wolności dla posiadania broni , więcej strzelanin.