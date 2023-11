To już 45 lat Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie

Uroczystość jubileuszowa SUTW, z udziałem całej społeczności uniwersytetu i zaproszonych gości, odbyła się w DK Słowianin. Fot. Piotr Sikora

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie ma już 45 lat. Trzeci w Polsce uniwersytet dla ludzi dojrzałych, po UTW w Warszawie i Wrocławiu, obchodził swój jubileusz.

Przez trzy kolejne dni (16-18 listopada) Uniwersytet świętował uroczyście swoje urodziny. Pierwszy dzień obchodów upłynął pod kątem przeglądu zespołów artystycznych UTW Pomorza Zachodniego. Wzięło nim udział 9 uniwersytetów. Gwarnie, śpiewnie i kolorowo było w szczecińskim Domu Kultury Słowianin. Zarówno gospodarze imprezy jak i goście zaprezentowali występy na najwyższym poziomie. Były tańce, śpiew chóralny i solo, występ kabaretu „Dwudziestolatek”. Zgromadzeni mogli zapoznać się z dziełami artystycznymi gospodarzy - z fotografiami dwóch zespołów fotograficznych Foto – Video i GF 16X24, obrazami malarzy skupionych w Zespole Bohema, rękodziełem artystycznym Zespołu Fantazja, czasopismem Prana zaprezentowanym w ujęciu historycznym - od 1 do 32 numeru.

Drugi dzień powiązano z X Zachodniopomorskim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który odbył się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Temat przewodni obrad to „Region przyjazny osobom starszym”. To jubileuszowe Forum zorganizowało SUTW w Szczecinie oraz Katedra Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Koordynatorkami tego wydarzenia były dr hab. Beata Bugajska, prof. US i Magdalena Richter prezes SUTW. W Forum wzięli udział przedstawiciele 74 UTW naszego województwa. Obrady otworzył marszałek Olgierd Geblewicz. Zebrani wysłuchali dwu wykładów: „Fenomen rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie zachodniopomorskim” prof. Beaty Bugajskiej i „Region dla Seniorów” Doroty Rybarskiej-Jarosz, dyrektor ROPS. Podczas Forum miała też miejsce prezentacja działań UTW oraz wymiana doświadczeń. Przeanalizowano również potrzeby i przeszkody w działalności uniwersytetów w regionie.

Już w bardziej kameralnej scenerii DK Słowianin, przy muzyce i kolacji, członkowie Forum spotkali się, by porozmawiać i lepiej się poznać. 18 listopada, w drugim dniu Forum, w DK Słowianin, odbyły się Warsztaty przyszłości – nowe wyzwania w zakresie aktywności seniorek i seniorów UTW. Wyznaczono też kierunki współpracy pomiędzy uniwersytetami. Tego dnia miała miejsce uroczystość jubileuszowa SUTW z udziałem całej społeczności uniwersytetu i zaproszonych gości. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Szczecin, Uniwersytetu Szczecińskiego, zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa, reprezentant szczecińskiego posła na Sejm RP Arkadiusza Marchewki. Magdalena Richter, prezes Stowarzyszenia przybliżyła Rys historyczny SUTW, był też film o społeczności „To my”, życzenia, wyróżnienia słuchaczy szczególnie zasłużonych dla społeczności naszego SUTW (i tych z lat minionych, i tych aktualnie działających). Główną atrakcją uroczystości był występ Chóru Politechniki Morskiej pod dyrekcją dr hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch, który, jak zwykle, był cudowny zarówno w brzmieniu, repertuarze jak i w prezencji. Na zakończenie uroczystości wniesiono jubileuszowe torty.

Wanda Sobieralska - SUTW

Do grona słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku można dołączyć. Zapisy na rok akademicki 2023/2024 oraz przedłużanie członkostwa w siedzibie SUTW - aleja Papieża Jana Pawła II 17/3 w godz. 10-12.30, tel. 91 812 39 75 www.sutw.szczecin.pl