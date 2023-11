45 lat Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Uroczystość z okazji obchodów 45-lecia szczecińskiego Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku odbyła się w sobotę 16 listopada w Domu Kultury Słowianin.

Od wielu lat organizacja z dużymi sukcesami angażuje do różnorodnych aktywności bardzo liczne grono seniorów, tworząc przestrzeń do rozwoju, wyzwań intelektualnych, artystycznych oraz do integracji. Seniorzy wspólnie pogłębiają wiedzę, dzielą się doświadczeniami, korzystają ze zorganizowanych atrakcji kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Mając na uwadze potrzeby i zainteresowania słuchaczy, SUTW wciąż wzbogaca swoją ofertę, zyskując duże grono członków i sympatyków.©℗ (K)