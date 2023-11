Aktywni jak seniorzy w Myśliborzu. Niezwykły przegląd twórczości artystycznej [GALERIA]

II Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej pn. „Aktywny Senior 2023” odbył się w gościnnych progach Myśliborskiego Ośrodka Kultury.

Z inicjatywy Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy wsparciu pracowników z tutejszego ośrodka kultury, w piątek (24 listopada) zorganizowany został już po raz drugi, Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej pn. ,,Aktywny Senior 2023”. W imprezie wzięli udział twórcy z Dębna, Barlinka i Myśliborza. Na scenie zaprezentowały się znane zespoły taneczne, grupy artystyczne, poetycko - recytatorskie oraz chóry. Odbyły się też zajęcia warsztatowe.

Jak podkreślają organizatorzy - głównym celem koncertu jest prezentacja umiejętności oraz konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów amatorskich seniorów. Natomiast warsztaty chóralne i taneczne są okazją do spotkania się ludzi o podobnych zainteresowaniach, zamieszkałych na terenie powiatu myśliborskiego. Jest to też zbieżne z jedną z idei UTW, wspieraną przez samorząd powiatu, mówiącej o stworzeniu ludziom w dojrzałym wieku możliwości do aktywności społecznej, zwłaszcza artystycznej.

Na scenie było sporo emocji i artystycznych uniesień. Widownia często nagradzała twórców gromkimi brawami. Natomiast jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Iwony Wiśniewskiej - Salamon (dyrygent), przy współpracy Katarzyny Miczał, animatora kultury oraz Jacka Wirkowskiego, instruktora muzyki, oceniało występy poszczególnych wykonawców.

W przeglądzie można było obejrzeć popisy taneczne zespołu ,,Babylon" z Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pod kierunkiem Krystyny Matuszak, zespołu „Myślidorki“ z MOK-u, pod kierunkiem Doroty Chołocińskiej oraz zespołu wokalno – muzycznego ,,Czerwone Korale” z Sitna.

Nie zabrakło też występów grupy poetycko-recytatorskiej „Ale Babki“ z UTW „Piękne Życie“, ze Stowarzyszenie Miłośników Dębna, którą prowadzi Barbara Topczewska, zespołu śpiewaczego ,,FloDeLis”, działającego przy Bibliotece Publicznej w Dębnie oraz zespołu ,,Romantic” skupionego przy Barlineckim Ośrodku Kultury.

Ponadto zaprezentował się chóru ,,Exaltabo” działający przy Myśliborskim Ośrodku Kultury, kierowany przez Bogdana Komorowskiego.

Wykonawcom wręczono pamiątkowe dyplomy. Były też liczne życzenia, kwiaty podziękowania, upominki.

Warto też wspomnieć, że scena finałowa tego przeglądu była efektem warsztatów tanecznych, które wyreżyserowała i przeprowadziła Katarzyna Miczał oraz wokalnych, przeprowadzonych przez Romana Lackowskiego i Małgorzatę Dziedziuch. Natomiast pomysłodawcą, reżyserem oraz scenarzystką tego dużego przedsięwzięcia, była Krystyna Matuszak z ramienia tutejszego UTW.

Dodajmy, że imprezie patronował wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego oraz starosta myśliborski. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu powiatu myśliborskiego w ramach zadania publicznego. Natomiast medialnie imprezę wspierał ,,Kurier Szczeciński”.

Tekst i fot. Tadeusz Szymański