Szymon Hołownia chce Polski w strefie euro. "Widzę dużo zagrożeń w jednej liście"

Szymon Hołownia, lider partii Polska 2050, przekonywał w Szczecinie, że nasz kraj powinien wstąpić do strefy euro, i ze sceptycyzmem wypowiadał się o pomyśle Platformy Obywatelskiej na wspólną listę opozycji. Podczas spotkania z dziennikarzami pod Pomnikiem Czynu Polaków towarzyszył mu polityczny sojusznik, prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

- Wczoraj nasza wolontariuszka zrobiła podstawowe zakupy w dyskoncie w Locknitz - opowiadał były prowadzący programu "Mam Talent". - Zapłaciła 24 euro. Po dzisiejszym kursie to między 105 a 110 zł. Zrobiliśmy te zakupy w dyskoncie tej samej sieci po polskiej stronie. Paragon opiewał na 103 złote. To identyczne paragony. Problem w tym, że polska średnia pensja wynosi ponad 6 tys. zł, a w Niemczech ponad 18 tys. zł. PiS obiecywał nam niemieckie pensje i polskie ceny. A mamy niemieckie ceny i polskie płace. PiS jest za drogi.

Jak mielibyśmy pokonać problemy gospodarcze? Według Hołowni Polska powinna przystąpić do strefy euro. Polityk uważa, że wprowadzenie euro obniżyłoby w znaczący sposób raty kredytów - bo w strefie euro stopa procentowa od sześciu lat jest zerowa. Zwrócił uwagę na to, że do strefy chcą wstąpić Bułgaria i Chorwacja.

- Drugi postulat to zerowy VAT na żywność nie do lipca, ale co najmniej do końca roku - dodał Hołownia. - A na podstawowe produkty - zerowy VAT do czasu, aż inflacja spadnie poniżej 5 procent. Po trzecie: obligacje Narodowego Banku Polskiego z oprocentowaniem równym inflacji.

Kolejnym pomysłem Polski 2050 jest zwolnienie pracowników do 26 roku życia zarabiających poniżej średniej ze składek, które płaci pracodawca - powinny wziąć je na siebie państwo. W przypadku pracowników między 27 a 30 rokiem życia ta ulga powinna wynosić połowę.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 3.06.2022 r.

(as)