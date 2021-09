Piotr Ogrodowczyk na czele struktur Hołowni w naszym regionie

Prezesem zarządu stowarzyszenia Polska 2050 na Pomorzu Zachodnim został Piotr Ogrodowczyk. Temu wyborowi towarzyszyła wizyta Szymona Hołowni, twórcy Polski 2050, w naszym regionie.

- Chciałbym bardzo ciepło podziękować za wszystkie oddane na mnie głosy oraz powierzenie mi funkcji lidera. To olbrzymi kredyt zaufania. Jestem przekonany, że wspólnie podołamy każdemu wyzwaniu, choćby wyglądało na niemożliwe do osiągnięcia czy zrealizowania. Być liderem takiej grupy to naprawdę olbrzymie wyróżnienie - powiedział Ogrodowczyk tuż po ogłoszeniu decyzji zarządu.

W nowo wybranych władzach regionalnych stowarzyszenia Polska 2050 na Pomorzu Zachodnim oprócz niego znaleźli się także: Grzegorz Ufniarz, Judyta Fornalczyk, Agnieszka Kosińska oraz Justyna Śmidecka. Ogrodowczyk, Ufniarz i Fornalczyk to nowe twarze w zarządzie.

Regionalne struktury układały się w czasie, gdy Pomorze Zachodnie objeżdżał Hołownia. Były telewizyjny gwiazdor, który walczy o status największego gracza po stronie opozycyjnej, podczas spotkania z dziennikarzami w Szczecinie mówił między innymi o tym, że ma kompleksowy program, który pozwoli wydobyć z zapaści polską służbę zdrowia.

(as)