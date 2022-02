Partia Hołowni: "PiS jest za drogi"

To oczywiste. Inne ugrupowania mają tłuste, milionowe dotacje z budżetu państwa (tak Monte, z Twojej kieszeni również!), a Ruch Polska2050 utrzymuje się ze składek i darowizn od członków i sympatyków. Z budżetu państwa nie otrzymuje ani złotówki. Tysiące wolontariuszy PL2050 w całej Polsce, codziennie przeprowadza akcje wsparcia dla najsłabszych, chroniące środowisko naturalne, edukacyjne dla dzieci i dorosłych. I... uwaga, to może być najbardziej szokujące, robią to z chęci, nie za kasę

rth

2022-02-11 14:44:31

Szymek Hołownia w kampanii wyborczej na prezydenta na swojej stronie internetowej jawnie pisał o nowych podatkach. Wpis brzmiał mniej więcej ".. a nowe podatki powinny być przeznaczane na..." Pozwoliłem sobie kilka razy gdzieś w dyskusjach się do tego odnieść wskazując źródło. Po tym zapis na stronie został usunięty. Dlatego też nie spodziewał bym się po Szymonie niczego więcej niż to co może zaoferować PiS czy PO. No może w trudnych sytuacjach gospodarczych było by więcej łez...