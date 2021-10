Rząd przetransferuje do samorządów ogromne pieniądze

Polski rząd przetransferuje do województwa zachodniopomorskiego ponad miliard złotych, do wszystkich samorządów - prawie 24 miliardy. To pieniądze z Polskiego Ładu, programu fundamentalnego dla rozruszania polskiej gospodarki po tąpnięciu wywołanym pandemią koronawirusa.

- Takiego dofinansowania po 1989 roku jeszcze nie było. To jest absolutnie bezprecedensowy program. I niezwykle potrzebny - mówił podczas prezentacji Polskiego Ładu wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Dzięki tym pieniądzom uda się zrealizować wiele inwestycji. Mamy 113 gmin, 18 powiatów i 3 miasta na prawach powiatów, a w ramach wniosków pozytywnie zaopiniowanych w kancelarii prezesa rady ministrów aż 178 inwestycji będzie realizowanych na Pomorzu Zachodnim.

Dobrzyński: To impuls rozwojowy

To głównie inwestycje drogowe. Do tego - infrastruktura wodno - kanalizacyjna. Ważne są także takie obszary jak infrastruktura turystyczna i gospodarka odpadami. To samorządy wybierały zadania, które są dla nich priorytetowe.

- Inwestycji jest więcej niż jednostek samorządu terytorialnego - dodawał Bogucki. - Niektóre samorządy będą realizowały więcej niż jedną inwestycję.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński poinformował, że pieniądze z Polskiego Ładu to więcej niż połowa wszystkich środków przeznaczonych przez polskie samorządy na inwestycje w ubiegłym roku.

- Ten zastrzyk finansowy, który się przecież na tej transzy nie kończy, to tak naprawdę ogromny impuls rozwojowy, ogromna dawka energii, która spływa w okresie covidowym, w którym wciąż jesteśmy - stwierdził polityk. - W świecie, który jest teraz odrobinę rozregulowany, mówię oczywiście o gospodarce, gdzie zostały przerwane nici kooperacji, dostaw, ten, kto szybciej wyjdzie do przodu, ten, kto będzie miał lepszą pozycję wygraną, będzie wygrany.

Polityk pochwalił samorządowców za to, że profesjonalnie i odpowiedzialnie podeszli do składania wniosków. I faktycznie chcą pieniędzy na te cele, o których realizację proszą mieszkańcy. Cele, których osiągniecie sprawi, że nie będą czuli się w Polsce obywatelami drugiej kategorii.

- Cały ten wielki program, którego pierwsze wyniki mamy dzisiaj, znakomicie zadaje kłam tezie, która jest lansowana przez opozycję totalną, jakoby Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko samorządom - puentował Dobrzyński.

Jach: Pilotaż dla samorządów

Poseł Michał Jach mówił o tym, że wedle różnych statystyk inwestycje zaproponowane przez samorządowców dają największy zwrot pieniędzy, i są to inwestycje najbardziej prorozwojowe.

- Zachęcamy, żeby traktować to w samorządach jako pilotaż, ażeby się jak najlepiej i najsprawniej nauczyć, żeby być przygotowanym do pozyskania jak największej ilości środków, w kolejnych transzach, które będą w przyszłym roku - powiedział poseł.

Konferencje podobne do tej, którą zorganizował Bogucki, odbywały się w każdym innym polskim województwie. O Polskim Ładzie w Nidzicy mówił także premier Mateusz Morawiecki. Stwierdził, że działania rządu prawicy przyczynią się do równomiernego rozwoju w całym kraju. Według niego wcześniej "mieliśmy Polskę dwóch prędkości".

- Jak często lokalna prasa zaczyna się od artykułów, w których czytamy, że "mieszkańcy czekają na" - czekają na drogę, która połączy dwie miejscowości, na połączenie kolejowe, na szkołę, na salę gimnastyczną. Tak wyglądało to przez dziesięciolecia. Myślę, że dostrzegacie państwo, że dziś jest inaczej, a wraz z tym rządowym programem Polski Ład ta rzeczywistość będzie jeszcze zupełnie inna - powiedział Morawiecki.©℗

Alan Sasinowski