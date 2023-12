Po tragedii w Międzyzdrojach. Mieszkańcy zapalają znicze, prokuratura gromadzi dowody [FILM]

Prokuratura: czynności z zatrzymanym w związku z wypadkiem w Międzyzdrojach planowane są w poniedziałek, trwa jeszcze gromadzenie materiału dowodowego.

Czynności z zatrzymanym w związku z wypadkiem w Międzyzdrojach planowane są w poniedziałek, trwa jeszcze gromadzenie materiału dowodowego - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz. W sobotę samochód osobowy wjechał w grupę pieszych. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko.

Prok. Wieczorkiewicz przekazał, że jednak nie w niedzielę, czego nie wykluczał we wcześniejszej rozmowie z PAP, a w poniedziałek planowane są czynności z zatrzymanym w związku z wypadkiem w Międzyzdrojach.

Zaznaczył, że do późnych godzin nocnych służby pod nadzorem prokuratora pracowały na miejscu zdarzenia. Ponadto wróciły tam w niedzielę, by jeszcze w świetle dziennym zabezpieczyć ślady, które mają m.in. pomóc w ustaleniu tego, z jaką prędkością auto jechało i uderzyło w pieszych, co będzie miało istotne znaczenie przy stawianiu zarzutów podejrzewanemu.

"Trwa jeszcze gromadzenie materiału dowodowego, dlatego czynności z zatrzymanym zaplanowane zostały na poniedziałek" – powiedział prokurator.

Do wypadku, w którym zginęło troje pieszych, w tym dziecko, doszło w sobotę ok. godz. 18 przy ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach (powiat kamieński, Zachodniopomorskie). Samochód osobowy wjechał tam w czteroosobową grupę pieszych. Kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Ok. godz. 20 był już w rękach policji.

Na miejscu wypadku zginęli 7-letni chłopczyk oraz kobieta i mężczyzna (źródła podają sprzeczne dane, co do wieku dorosłych ofiar, prokuratura w tej kwestii wypowie się dopiero w oficjalnym komunikacie - PAP). Mężczyzna i chłopczyk byli reanimowani, niestety bezskutecznie. Ranna 12-latka została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Szczecinie. (PAP)

