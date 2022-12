PiS oczekuje, że marszałek Geblewicz przeprosi za pełnomocnika skazanego za pedofilię

Prawo i Sprawiedliwość oczekuje, że marszałek Olgierd Geblewicz przeprosi za swojego byłego pełnomocnika do spraw uzależnień, skazanego za pedofilię i narkotyki Krzysztofa F. Według prawicy w środowisku szczecińskiej Platformy Obywatelskiej w tej sprawie panowała "zmowa milczenia".

Politykom PiS nie spodobał się komentarz dotyczący Krzysztofa F., który marszałek zamieścił w mediach społecznościowych.

- Potępiamy wszystkie akty pedofilii - przekonywał podczas konferencji prasowej w sejmiku zachodniopomorskim przewodniczący klubu PiS Rafał Niburski. - Pan marszałek mówi, aby to nie było przedmiotem debaty politycznej, ale można odbić piłeczkę: inne akty pedofilskie, których ofiara są dzieci, idąc tokiem myślenia pana marszałka nie powinny być upublicznione, a tymczasem jego koledzy, czy z Lewicy, czy z Platformy, głośno o nich mówią w mediach ogólnopolskich. Uważamy, że to powinien być przedmiot debaty publicznej, oczywiście bez ujawnienia danych tożsamości dzieci, bo one powinny one otoczone najwyższą opieką.

Politycy PiS przypominają, że Krzysztof F. został prawomocnie skazany - na cztery lata i dziesięć miesięcy więzienia - rok temu. A Urząd Marszałkowski milczał w tej sprawie. PiS stoi na stanowisku, że opinia publiczna powinna wiedzieć, że urzędnik opłacany za publiczne pieniądze dopuścił się takiego przestępstwa jak pedofilia.

- Mamy wrażenie, że zapanowała w tej sprawie zmowa milczenia, że przez działaczy Platformy Obywatelskiej ta sprawa jest pudrowana - komentowała radna Rady Miasta Agnieszka Kurzawa. - Nikt się nie odnosi do tej sprawy kategorycznie.

Jej kolega z klubu PiS w Radzie Miasta Krzysztof Romianowski też mówił o zmowie milczenia. Określił ją jako "znamienną".

- Jest niedopuszczalne, aby takie przestępstwa były tuszowane - grzmiał polityk. - Dlatego marszałek Olgierd Geblewicz powinien zabrać głos w sprawie swojego doradcy i wszystkich przeprosić za to, co się wydarzyło.

Radny sejmiku Maciej Kopeć oczekiwał, że marszałek wyda oświadczenie, w którym zadeklaruje wsparcie dla ofiar pedofili, i poda informacji, jakie działania podejmie zarząd województwa, aby do podobnych przestępstw nie doszło w przyszłości. Zamiast tego, ocenił radny, marszałek zaatakował przeciwników politycznych.

- Marszałek pokazuje, że właściwie nic się nie stało, a z siebie robi ofiarę nagonki - puentował M. Kopeć.

Oświadczenie marszałka Olgierda Geblewicza brzmi tak: "Ponieważ jestem w mediach społecznościowych pytany przez działaczy i pseudoredaktorów z PiS, co zrobiłem w sprawie skazanego za pedofilię pracownika Urzędu Marszałkowskiego i szeregowego członka PO, odpowiadam: Natychmiast zawiesiłem w czynnościach i zwolniłem oraz wystąpiłem do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie i wyrzucenie z PO. Były urzędnik został skazany i odbywa karę, a postępowanie zostało utajnione (!) ze względu na dobro dziecka. Ponieważ w internecie działacze PiS de facto ujawniają tożsamość dziecka, mam nadzieję, że jego matka wytoczy każdemu z nich proces i może liczyć na moje pełne wsparcie. Trzeba walczyć z hienami naruszającymi dobro dziecka na równi z pedofilami! PS Ponieważ duża cześć aktywnych w tym zakresie PiSowców, to obrońcy rzekomo prześladowanego Kościoła hierarchicznego przyznaję - rzeczywiście nie zastosowałem często praktykowanej tam „kary” tj. „przeniesienia na inną parafię”. ©℗ (as)