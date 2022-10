Radni województwa zrobili korektę finansów. Sytuacja na świecie jest dynamiczna

Najważniejsze głosowanie podczas wtorkowej 37. sesji sejmiku zachodniopomorskiego dotyczyło finansów naszego województwa. Dyskusja o tej sprawie pokazała, że Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska nie muszą skakać sobie do gardeł. Czas na wbijanie szpilek przyszedł przy kolejnych tematach.

- Zmiany głównych parametrów to zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę nieco ponad 558 tys. i wydatków per saldo o 45 mln zł - mówił skarbnik Marek Dylewski. - Tym samym zmniejszamy deficyt o poziom 44 mln 925 tys. zł do poziomu 246 mln 66 tys. zł.

Korekty wymusiły i kwestie ogólnoświatowe, i te regionalne.

- Zmiany są wywołane trochę sytuacją gospodarczą, trochę tym, że oferty w przetargach, które wpływały, były ofertami zdecydowanie przekraczającymi to, co w budżecie było zapisane - poinformował Artur Wezgraj z klubu Pro Centrum.

Wojciech Dorżynkiewicz z Koalicji Obywatelskiej dodawał, że w dynamicznie zmieniającym się świecie takie korekty są czymś naturalnym.

- „Rzeczpospolita" już 11 stycznia pisała, że budżet Polski na rok 2022 nadaje się do nowelizacji - przypomniał polityk.

...