Olgierd Geblewicz komentuje sprawę byłego pełnomocnika skazanego za narkotyki i pedofilię

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz na Facebooku skomentował sprawę Krzysztofa F., swojego byłego pełnomocnika do spraw uzależnień, który został skazany na prawie pięć lat więzienia za pedofilię i posiadanie narkotyków. Marszałek napisał tak: "Ponieważ jestem w mediach społecznościowych pytany przez działaczy i pseudoredaktorów z PiS, co zrobiłem w sprawie skazanego za pedofilię pracownika Urzędu Marszałkowskiego i szeregowego członka PO, odpowiadam: Natychmiast zawiesiłem w czynnościach i zwolniłem oraz wystąpiłem do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie i wyrzucenie z PO. Były urzędnik został skazany i odbywa karę, a postępowanie zostało utajnione (!) ze względu na dobro dziecka. Ponieważ w internecie działacze PiS de facto ujawniają tożsamość dziecka, mam nadzieję, że jego matka wytoczy każdemu z nich proces i może liczyć na moje pełne wsparcie. Trzeba walczyć z hienami naruszającymi dobro dziecka na równi z pedofilami! PS Ponieważ duża cześć aktywnych w tym zakresie PiSowców, to obrońcy rzekomo prześladowanego Kościoła hierarchicznego przyznaję - rzeczywiście nie zastosowałem często praktykowanej tam „kary” tj. „przeniesienia na inną parafię”."

(as)