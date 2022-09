PiS: "Zerwać kontakty z proputinowską premier landu!"

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz powinien zawiesić współpracę z prowadzącą politykę proputinowską premier Meklemburgii - Pomorze Przednie Manuealą Schwesig – postulują radni sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek odpowiada, że polityczny kontakty z niemiecką polityk zerwał – i to już w styczniu.

O tym, że Manuela Schweswig prowadzi politykę proputinowską jako pierwsze doniosły niemieckie media. Chodzi m.in. o współpracę z rosyjskim Gazpromem, lobbowanie za Nord Streamem 2, krytykę sankcji nałożonych na reżim Putina. Miała wygłaszać opinie niezgodne z oficjalną polityką rządu federalnego Niemiec. Pisała o tym m.in. gazeta „Welt am Sommtag”.

Niedawno sprawę podjęła „Gazeta Polska. Codziennie”. Dodając wątek współpracy M. Schweswig z marszałkiem O. Geblewiczem. Na okładce gazeta zamieściła wspólne zdjęcie marszałka i Niemki, poniżej zaś zdanie „Premier Meklemburgii współpracowała z Putinem".

- Nie wyobrażamy sobie współpracy z landem Meklemburgią Pomorzem Przednim, dopóki premierem tego rządu jest pani premier, która jawnie popiera reżim Władimira Putina - mówił przewodniczący klubu PiS w sejmiku Rafał Niburski podczas czwartkowej konferencji prasowej. - Wszyscy wiemy, co ten reżim robi na Ukrainie. Apelujemy do marszałka o zawieszenie jakiejkolwiek współpracy z landem Meklemburgia Pomorze Przednie do czasu zmiany proputinowskich władz tego landu.

- Strategia rozwoju województwa mocno stawia na współpracę polsko-niemiecką - dodawał radny PiS Maciej Kopeć. - My jesteśmy za współpracą. Jest jednak pytanie, co się kryje w dokumentach. Nie ma w nich działań rządowych, natomiast jest koncentracja na działaniach mających budować bliskie związki pomiędzy Polską a landami, które graniczą z Pomorzem Zachodnim. Będziemy patrzeć na ręce marszałka.

Z marszałkiem udało nam się porozmawiać kilkanaście minut po wystąpieniu polityków prawicy.

- Jeżeli chodzi o kwestię kontaktów politycznych, to od stycznia, czyli od momentu, kiedy pani premier postanowiła odnieść się negatywnie do sankcji proponowanych już wtedy, przed wybuchem wojny, w sposób negatywny, od tego czasu nie utrzymujemy kontaktów politycznych - komentował O. Geblewicz. - Co nie zmienia faktu, że w imię troski o dobro mieszkańców pogranicza utrzymujemy normalne administracyjne kontakty związane z realizacją wspólnych projektów, z przygotowaniem nowej perspektywy Interregu, wszystkimi działaniami, które związane są z budową normalnych relacji na pograniczu.

Marszałek zapowiedział także, że zażąda od "Gazety Polskiej Codziennie" przeprosin. Jeśli ich nie uzyska, pozwie redakcję.

Ponadto biuro prasowe marszałka przekazało nam taką informację: "Pragniemy przypomnieć, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz od początku nie tylko krytykował budowę Nord Stream 2, ale również działał na rzecz opóźnienia tej inwestycji. Choć formalnie jest to domena polityki rządu RP, marszałek korzystając ze swojej pozycji w Europejskim Komitecie Regionów, powołał specjalny zespół roboczy podnoszący obawy samorządowców nie tylko z Polski, ale i z innych krajów nadbałtyckich dotyczące budowy tej infrastruktury".©℗

