Odra bez zapór. Sytuacja wraca do normalności

Sytuacja w Odrze w województwie zachodniopomorskim mocno się ustabilizowała i wszystko wskazuje na to, że udało się przełamać kryzys ekologiczny. Dobre informacje przekazał w piątek (2 września) wojewoda Zbigniew Bogucki. W rzece nie obserwuje się już śniętych ryb. Wojewoda w piątek zdecydował o ściągnięciu wszystkich zapór, które pomagały w ich odławianiu. Najpóźniej w poniedziałek należy się też spodziewać zniesienia (całkowitego lub częściowego) zakazu korzystania z wód Odry i jeziora Dąbie.

Nie ma już śniętych ryb

Jak podał wojewoda, 28, 29 i 30 sierpnia wyciągnięto w sumie tylko 400 kg śniętych ryb, a 30 sierpnia odjechał ostatni transport do utylizacji. Od tamtego czasu ani służby państwowe, ani rybacy i wędkarze z Polskiego Związku Wędkarskiego nie zaobserwowali martwych ryb.

– Z jednej strony czynnik bardzo niekorzystny, czyli woda, która napływała z południa, nie oddziałuje już toksycznie na organizmy żywe w rzece, a z drugiej – także ustała przyducha, a więc brak tlenu, który powodował śnięcie ryb – tłumaczył wojewoda. – Parametry tlenowe są – w porównaniu do tego, co było jeszcze kilka dni temu – bardzo dobre i właściwie nigdzie nie obserwujemy niedoborów tlenu. Powoli będziemy przechodzić ze stanu zarządzania kryzysowego do bardzo uważnego monitorowania Odry i obserwowania, jak ona będzie się zachowywać.

Wojewoda podkreślał wytężoną pracę rybaków i wędkarzy – ze spółdzielni Regalica, z PZW, działających na jeziorze Dąbie i na Zalewie Szczecińskim, ale także olbrzymią rolę służb – Państwowej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk operacyjnych, pracowników Urzędu Morskiego oraz wszystkich inspekcji (ochrony środowiska, weterynaryjnej, sanepidu).

– Cały czas są jeszcze kontynuowane badania, głównie przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska – dodał. – Jeszcze oczekuję na wyniki badań bakteriologicznych, z jednej strony z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, a z drugiej – z sanepidu.

Do kiedy zakaz korzystania z wód?

Od tych wyników zależy decyzja o uchyleniu zakazu korzystania z wód Odry i jeziora Dąbie.

– Decyzja o ściągnięciu zakazu, ewentualnie o częściowym jego utrzymaniu, zapadnie najpóźniej w poniedziałek – zapowiedział Z. Bogucki. – Jeżeli wyniki otrzymam z sanepidu wcześniej, to być może już w czasie weekendu taką decyzję podejmę, bo nie ma co czekać. Oczywiście najważniejsza jest kwestia zdrowia, bezpieczeństwa i to decyduje o tym, że ten zakaz jeszcze jest utrzymywany w znacznej części wód Odry na terenie województwa zachodniopomorskiego, ale z drugiej strony trzeba też zrozumieć interes i słuszne postulaty przedsiębiorców, także rybaków z jeziora Dąbie, żeby wtedy, kiedy będziemy mieli absolutną pewność, że jest bezpiecznie, ten zakaz uchylić. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tego bardzo blisko.

Może być też taka sytuacja, że zakaz wynikający z rozporządzenia wojewody zostanie uchylony, a pozostaną obostrzenia poszczególnych inspekcji, np. dotyczące połowu amatorskiego ryb czy innych aktywności na Odrze.

Przypomnijmy, że z Odry w Zachodniopomorskiem wyłowiono łącznie ok. 170 ton śniętych ryb. Pomogły w tym rozwinięte na rzece zapory.

Decyzja o zdjęciu zapór

– To pozwoliło nam przerwać wtórny łańcuch zakażeń, zatrzymać tę rozpędzającą się kulę śnieżną przed jeziorem Dąbie, które właściwie nigdy nie zostało dotknięte masowym śnięciem ryb – mówił Z. Bogucki. – Pojedyncze śnięte sztuki obserwowaliśmy na granicy Odry, Regalicy i jeziora, przy zaporach. Dzisiaj podjąłem decyzję, po konsultacjach ze służbami, że ściągamy wszystkie zapory. Nie ma już powodu, aby je utrzymywać. Taka rekomendacja była również z Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Pozostajemy w pełnym stanie gotowości. Gdyby taka potrzeba zaistniała, jesteśmy w stanie bardzo szybko te zapory rozwinąć.

Wcześniej zdjęto z rzeki urządzenia ją natleniające. Powoli zmniejszana jest też liczba pobieranych próbek wody.

– Z wyników badań i z monitoringu rzeki wynika, że ten kryzys udało nam się przezwyciężyć, rozbroić tę wielką bombę biologiczną, którą mieliśmy w województwie i uchronić Dąbie i Zalew Szczeciński przed skażeniem – podsumował wojewoda. – Sytuacja powoli, ale systematycznie wraca do normalności.

(ek)