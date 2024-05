Badminton. Błyskawica z radością

Uczestnicy regionalnego turnieju badmintona w Fabryce Energii. Fot. archiwum

Klub Olimpiad Specjalnych Błyskawica, działający przy Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie, był po raz kolejny organizatorem regionalnego turnieju badmintona Olimpiad Specjalnych, w którym wzięło udział 52 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z 7 Klubów działających w naszym województwie (Marzenie Szczecin, Promyk Szczecin, Sokół Bobrowo, Gryf Szczecinek, Rzeka Koszalin Słoneczni Suliszewo i Błyskawica Szczecin).

- Turniej był wyjątkowym wydarzeniem, które nie tylko promowało idee Olimpiad Specjalnych, ale także propagowało aktywność fizyczną oraz wzmacniało poczucie własnej wartości uczestników - przekazał Piotr Sobczyński, wicedyrektor ZSS nr 1 w Szczecinie. - Całe wydarzenie stało się także okazją do podsumowania efektów treningów i kwalifikacji do rozgrywek ogólnopolskich. Zawodnicy pokazywali nie tylko swoje umiejętności sportowe, ale także determinację i ducha walki. Każdy punkt zdobyty na boisku był okazją do radości i dumy, zarówno dla graczy, jak i dla ich trenerów. Turniej był nie tylko sportowym wydarzeniem, ale także ważnym momentem budowania więzi społecznych, wzmacniania własnej wartości i promowania aktywnego trybu życia wśród osób z niepełnosprawnością. Dla wszystkich uczestników, był to niezapomniany dzień pełen radości, wzruszeń i inspiracji. Po raz kolejny sport stał się okazją pokazania, że każdy, niezależnie od ewentualnych ograniczeń, może osiągnąć wiele, jeśli ma odpowiednie wsparcie i możliwości. Pragniemy serdecznie podziękować panu Ireneuszowi Maciosze, który nieodpłatnie udostępnił naszym zawodników boiska do badmintona w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego. (mij)