Naukowcy ZUT zbadają Odrę. Najpierw sprawdzą, czy w wodzie nie ma groźnych bakterii

Naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego znaleźli się w ministerialnym zespole ds. badania sytuacji na Odrze. Najpierw sprawdzą, czy w wodzie nie występują groźne bakterie, m.in. na południu województwa. Przygotują też plan odbudowy rzeki. Szczegóły dotyczące ich współpracy z wojewodą zachodniopomorskim zaprezentowano w piątek na konferencji prasowej w Szczecinie.

Wojewoda Zbigniew Bogucki podkreślił na początku, że ZUT to wyjątkowa uczelnia – z olbrzymią wiedzą na temat hydrologii, rybołówstwa i wszystkich spraw związanych z ichtiologią. Jego zdaniem niezwykle ważne jest to, że znajduje się w województwie zachodniopomorskim

– A to tutaj zderzyliśmy się z największymi trudnościami – stwierdził wojewoda. – Z drugiej strony także tutaj podjęliśmy to wielkie wyzwanie oczyszczania Odry.

Powstanie zespół ds. badania sytuacji na Odrze

Zbigniew Bogucki poinformował, że z rzeki wydobyto dotychczas ponad 167 ton śniętych ryb i mięczaków.

Jak przekazał, ZUT został wpisany do zarządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie powołania zespołu ds. badania sytuacji na Odrze. W zespole ma pracować 19 naukowców ze szczecińskiej uczelni.

– ZUT jako jednostka naukowa, badawcza od wczoraj, a realnie od dzisiaj wchodzi w pełnym zakresie do tego zespołu, który działa przy ministrze klimatu i środowiska – powiedział wojewoda, dodając, że na jego prośbę naukowcy wykonają badania bakteriologiczne, szczególnie w południowym odcinku zachodniopomorskiej Odry, m.in. po to, by określić, czy będzie można zwolnić przebywających na tych terenach z zakazu kontaktu z rzeką.

Chodzi też o wyjaśnienie przyczyn katastrofy środowiskowej, stworzenie pewnego raportu strat, które zaszły w Odrze, oraz o odbudowę rzeki.

– Dołożymy wszelkich starań, żeby te badania przyczyniły się po pierwsze do określenia, co nam grozi wskutek tego, co się teraz dzieje, ale również przygotujemy dla całej Odry, dla wszystkich państwa rzetelny plan odbudowy – zapowiedział prof. Krzysztof Pietrusewicz, prorektor ZUT ds. organizacji i rozwoju uczelni.

Czy woda w Odrze jest już bezpieczna?

Z kolei prof. Jolanta Kiełpińska zaznaczyła, że naukowcy będą się starali odpowiedzieć na pytanie, czy woda jest pod względem wskaźników mikrobiologicznych bezpieczna dla człowieka i dla zwierząt.

– W tej chwili takiego zagrożenia nie ma – mówiła. – My podejmujemy monitoring mikrobiologiczny.

Wyjaśniła, że naukowcy będą obserwować wskaźniki biologiczne, które są w stanie pokazać, czy nie doszło do ewentualnego beztlenowego rozkładu biomasy, co może powodować wytwarzanie siarkowodoru, który jest toksyczny dla organizmów wodnych.

– Być może przy sprzyjającej aurze, przy sprzyjającym wietrze, czyli wlewie tej wody natlenionej, wcale do tego nie dojdzie – stwierdziła. – Ale chcemy mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o wskaźniki mikrobiologiczne.

Zespół ma również określić zmiany, jakie zaszły w ekosystemie Odry.

– W drugim etapie będziemy myśleli na temat odtwarzania – dodał dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski.

Zespól opracuje program, który określi, w jaki sposób należy odrodzić rzekę – nie tylko poprzez zarybianie, ale również odtwarzanie siedlisk ryb.

Wojewoda zapewnił, że naukowcy otrzymają odpowiednie wsparcie logistyczne i nie będą musieli się martwić np. o dotarcie w miejsca badań, skupiając się wyłącznie na pracy naukowo-badawczej.

