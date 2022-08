Natlenianie zakończone. Poprawiają się warunki w Odrze

Coraz mniej martwych ryb wydobywanych jest z Odry w województwie zachodniopomorskim. Poprawiły się też parametry tlenowe wody, w związku z czym zakończono napowietrzanie rzeki. Pompy strażackie pozostają jednak w stałej gotowości i w razie pogorszenia warunków będą ponownie użyte.

Służby prasowe wojewody zachodniopomorskiego poinformowały we wtorek (30 sierpnia), że od 13 sierpnia z Odry w Zachodniopomorskiem wydobyto łącznie ponad 168 ton martwych ryb, które już trafiły do utylizacji. Śniętych ryb jest coraz mniej i o ile na początku wyciągano ich po kilkanaście czy nawet ponad 20 ton dziennie, to ostatnio były to setki kilogramów. Około 400 kg zebrano w ciągu trzech minionych dni.

– Działa 19 zapór w 10 miejscach – podał Michał Ruczyński, rzecznik prasowy wojewody. – Zdjęto zapory w Widuchowej, Krajniku Dolnym, Mniszkach, Lubnicy i Żabnicy.

Do wtorku pracowały jeszcze cztery pompy, które punktowo natleniały wodę w Odrze przy ul. Bydgoskiej na szczecińskich Pomorzanach, ale już zostały zabrane.

– W pozostałych miejscach parametry tlenowe wody uległy poprawie – w porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska podjęto decyzję o zakończeniu natleniania – dodał M. Ruczyński. – Nie pracują również dwa aeratory. Pompy Państwowej Straży Pożarnej pozostają w stałej gotowości i w razie pogorszenia parametrów tlenowych wody zostaną zadysponowane ponownie.

(ek)