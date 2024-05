Tabletka "dzień po" od farmaceuty. W Zachodniopomorskiem na razie 26 aptek

O pilotażu ministerialnego programu w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego informowały w czwartek w ZOW NFZ (od lewej): Franciszka Franciszka Siadkowska, Joanna Urbańska i Magdalena Frąckowiak. Fot. Ryszard Pakieser

W Zachodniopomorskiem w co najmniej 26 aptekach farmaceuta będzie mógł wystawić receptę na antykoncepcję awaryjną (tzw. tabletka dzień po). Już w najbliższych dniach. Tyle aptek z naszego regionu do tej pory zawnioskowało o włączenie do programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego. Pilotaż potrwa do końca czerwca 2026 roku.

- Aktualnie przystąpiło do tego programu 26 aptek i jesteśmy w trakcie podpisywania umów - poinfomowała w czwartek 9 maja Franciszka Siadkowska, p.o. dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. - Jedna umowa jest już podpisana, pozostałe wnioski są weryfikowane i w jak najszybszym czasie będziemy starać się zawrzeć umowy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego weszło w życie 1 maja 2024 r. Na jego podstawie apteki mogą podpisywać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki którym antykoncepcja awaryjna będzie dostępna dla osób od 15. roku życia na podstawie recepty farmaceutycznej.

- Te świadczenia nie są limitowane - zaznacza Franciszka Siadkowska. - Każda usługa farmaceutyczna zrealizowana przez farmaceutę będzie rozliczona, umowy będą na bieżąco aneksowane.

Aby otrzymać tzw. tabletkę dzień po, trzeba mieć skończone 15 lat. Farmaceuta może zweryfikować wiek na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Przed wydaniem recepty przeprowadzi wywiad z pacjentką.

- Wizyta będzie obejmowała zebranie wywiadu dotyczącego sytuacji pacjentki - zapowiada mgr farmacji Joanna Urbańska, kierowniczka apteki przystępującej do pilotażu. - Oczywiście z poszanowaniem intymności i godności osobistej, a więc nie na sali sprzedaży, tylko w miejscu, które apteka do tego przygotuje, aby pacjentka mogła w sposób komfortowy udzielić informacji i uzyskać je od farmaceuty.

Taka wizyta nie musi się zakończyć wystawieniem recepty farmaceutycznej. To zależy od tego czy farmaceuta uzna, że istnieje taka możliwość (że pacjentka nie jest już w ciąży). Pacjentka może też stwierdzić po rozmowie z farmaceutą, że tej recepty nie potrzebuje.

Recepta i związana z jej wystawieniem konsultacja jest bezpłatna. Ale tabletka nie jest refundowana.

Cały czas trwa nabór wniosków od aptek, które gotowe są przystąpić do tego programu i spełniają określone w ministerialnym rozporządzeniu warunki - i kadrowe, i lokalowe.

- Wnioski wpływają - mówi Magdalena Frąckowiak, naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w ZOW NFZ. - W zdecydowanej większości elektronicznie. Są z różnych części województwa.©℗

Agnieszka Spirydowicz