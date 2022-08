Odro, wracaj do zdrowia! Ciepłe myśli dla rzeki

To spontaniczna akcja wymyślona przez pracowników Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie. W jeden dzień powstał sporej wielkości mural, który przedstawia ryby i życie w Odrze. Goście Starej Rzeźni podczas imprezy Żagle 2022 mogli uzupełnić jedną z „rybek" pozytywnym hasłem, myślą lub refleksją. Mural przygotowała Kamila Maślak.

- To co dzieje się z naszą rzeką to wielka tragedia - mówi Laura Hołowacz, założycielka Starej Rzeźni i prezes Grupy CSL. - Nasze działanie ma charakter symboliczny, ale liczymy, że nagromadzenie pozytywnych myśli pozwoli nam chociaż na chwilę zapomnieć o tym, jak wielkie straty w naturze ponieśliśmy. To lekcja, że musimy dbać o nasze środowisko, musimy jeszcze bardziej kochać naszą rzekę.

Na muralu ciepłych myśli dla Odry każdy mógł wpisać swoje życzenia dla rzeki, wyrazić nadzieję, smutek, refleksję.

„Rzeko wróć!", „Czekam na odrodzenie", „Rybko, wróć do nas", „Odro - zdrowiej szybko! Jesteś ważna", „Szybkiego powrotu do zdrowia", „Ratunku!", „Bądź znowu czysta!" - to tylko niektóre z wpisów, jakie zamieścili odwiedzający Starą Rzeźnię.

