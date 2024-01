Nowe miejsce zabawy w Płoni

To miejsce w połowie stycznia ma być udostępnione użytkownikom.

Nowy plac zabaw przy ul. Antoniego Abrahama w Płoni wkrótce będzie dostępny dla dzieci. Zakład Usług Komunalnych zakończył jego budowę. Trwają ostatnie formalności, konieczne do udostępnienia tego miejsca użytkownikom. Będzie można z niego korzystać w połowie stycznia.

Teren placu pokrywa ekologiczna nawierzchnia wiórowa oraz piaskowa. Są na nim także poliuretanowe górki do wspinania. Nie brakuje nowych urządzeń zabawowych. Są to m.in.: dwie piramidy linowe, zjeżdżalnia, tunel, podwójna huśtawka, a także kosz do gry w koszykówkę i piaskownica. Zmieniła się również aranżacja terenu. Zamontowano nowe siedziska, kosze na śmieci, tablice regulaminowe, a ogrodzenie przeszło renowację. Plac zabaw został także oświetlony.

Wykonawcą robót była firma Global, a koszt inwestycji to niespełna 600 tys. zł. (K)