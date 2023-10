Na cmentarz bezpiecznie. Wszystkich Świetych - czas wyjazdów, spotkań... [FILM]

Odwiedzając cmentarze, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo. Fot. Dariusz GORAJSKI

Wszystkich Świętych to czas, gdy odwiedzamy cmentarze i groby najbliższych, pokonując często wiele kilometrów. Prędkość i trzeźwość kierujących, do tego bezpieczeństwo pieszych i profilaktyka - to priorytety zachodniopomorskiej policji. Działania wokół nekropolii i na drogach prowadzących do nich trwają już od soboty i zakończą się w czwartek. Największa mobilizacja sił, nie tylko policyjnych, tradycyjnie jest jednak planowana na 1 listopada.

- Jazda pod wpływem alkoholu czy środków odurzających wciąż się zdarza. Dlatego to jeden z naszych priorytetów - mówi nadkom. Mateusz Mićko specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - W ubiegłym roku w okresie Wszystkich świętych w regionie zatrzymaliśmy niemal 100 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu i kolejnych 20 pod wpływem środków odurzających. Kolejny priorytet to prędkość, która także wciąż jest przekraczana.

Kontrole nie tylko przy cmentarzach

Zachodniopomorscy policjanci będą używać wszelkich dostępnych środków. Przy drogach staną więc funkcjonariusze z ręcznymi miernikami prędkości, a zachowania kierowców będą utrwalać także wideorejestratory w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach. Wolnego nie będą też mieli policjanci z grupy SPEED.

- Mimo naszych corocznych apeli o rozsądek i przestrzeganie przepisów, w ubiegłym roku w okresie Wszystkich Świętych doszło na naszych drogach do 14 wypadków. Niestety, zginęły w nich 2 osoby, a 19 zostało rannych - przypomina nadkom. Mićko.

Ważna jest także profilaktyka. Zadbają o nią policjanci, ale wiele możemy także zrobić jako piesi.

- Pamiętajmy o jasnych elementach garderoby i elementach odblaskowych. Także na obszarze zabudowanym - apeluje sierż. Piotr Jaworski z Zespołu Prasowego KWP w Szczecinie. - Widząc policjanta lub inną osobę kierującą ruchem, stosujmy się do jej poleceń, a nie znaków drogowych czy sygnalizacji świetlnej. Starajmy się nie zabierać ze sobą na cmentarz dużych kwot pieniędzy, a jeśli już musimy, nie trzymajmy portfeli w zewnętrznych kieszeniach odzieży czy plecaka.

Uważajmy na seniorów i dzieci

Policjanci proszą też, by przed wizytą na cmentarzu porozmawiać z dziećmi, ale także z osobami starszymi, które mogę mieć zaburzenia neurologiczne i staną się nieporadne, jeśli się zgubią.

- Wytłumaczmy, jak zachować się w takich sytuacjach, że można zwrócić się o pomoc do policjanta czy strażnika miejskiego - mówi sierż. Piotr Jaworski.

Dobrym rozwiązaniem jest też zawieszka z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu rodzica czy opiekuna. Policja prosi, by widząc zagubioną osobę, niezależnie od jej wieku, zainteresować się jej sytuacją i w razie potrzeby odprowadzić do funkcjonariuszy, którzy stale będą patrolować nekropolie pieszo, a w przypadku szczecińskiego Cmentarza Centralnego także konno.

Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzach

- Cmentarz Centralny jest największy w kraju, ale w Szczecinie mamy jeszcze dwie duże nekropolie - przypomina Marcin Charęza, kierownik Referatu ds. organizacji ruchu w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin. - Wokół nich zmieniła się organizacja ruchu. Uczulam na zmiany przy ul. Goleniowskiej w Dąbiu, Poległych w Zdrojach, a także Pięknej, Karola Miarki, Ku Słońcu i Mieszka I przy Cmentarzu Centralnym.

Na tej ostatniej ulicy kilka dni temu zmieniono organizację ruchu na stałe na trzech skrzyżowaniach, zwiększając ich przepustowość. W poniedziałek przed południem uruchomiono także nową sygnalizację świetlną na wysokości cmentarza.

Do dyspozycji kierowców będą także parkingi znajdujące się przy większości centrów handlowych.

- W wielu miejscowościach w tym okresie uruchamiany jest także dedykowany transport zbiorowy. Jeśli mamy taką możliwość, rozważmy pozostawienie samochodu pod domem i skorzystanie z takiej formy dojazdu - dodaje nadkom. Mićko.

Działania policji i służb zabezpieczających nekropolie potrwają do czwartku włącznie. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI

Film: Piotr Sikora