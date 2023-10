Już od soboty zmiany przy cmentarzach

Fot. Archiwum

Wprawdzie dzień Wszystkich Świętych przypada w środku tygodnia, ale już od najbliższej soboty wprowadzone będą zmiany wokół szczecińskich nekropolii. Kierowcy powinni patrzeć na znaki wprowadzające tymczasową organizację ruchu. Wybierając komunikację miejską, możemy liczyć na dodatkowe autobusy i tramwaje.

W sobotę na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. Będzie jednak kilka wyjątków. Jako dodatkowa uruchomiona zostanie linia 8 (Gumieńce – Turkusowa), kursująca według specjalnego rozkładu jazdy w godzinach 9.30-17 co 15 minut. Autobusy linii 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w godz. 9.30-18 co 10 minut, w pozostałych godzinach bez zmian, linia 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) z częstotliwością w godz. 9-17 co 7-8 minut, w pozostałych godzinach bez zmian; a linia 102 (Gocław – Police Zajezdnia) z częstotliwością w godz. 9-18 co 30 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Na trasy wyjadą też dodatkowe linie D53 (Ludowa-Dworska), która kursować ma w godz. 9-18 co 20 minut, D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) w godz. 9-18 co 20 minut, D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I - Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) w godz. 9.30-18 co 30 minut, D97 (Turkusowa – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Handlowa – Przelotowa – Jasna – Gryfińska – Gierczak – Goleniowska – Dąbie Osiedle, bez podjazdu do przystanku „Dąbie Dworzec”) kursuje w godz. 9-18 co 30 minut, D07 (Police Wyszyńskiego Polana-Przęsocin-Obotrycka-Przyjaciół Żołnierza- Wszystkich Świętych – Majdańskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) z częstotliwością w godz. 9-12 co 30 minut, w godz. 12-18 co 24 minuty.

Z kolei w niedzielę na większości linii obowiązują niedzielne rozkłady. Wyjątek to tramwajowa 10 (Gumieńce – Plac Rodła), na której obowiązuje specjalny rozkład jazdy ze zwiększeniem częstotliwości w godzinach 11.30-16 do co ok. 10 minut, autobusowa linia 53 (Stocznia Szczecińska – Pomorzany Dobrzyńska) z częstotliwością w godz. 9.30-18 co 12 minut, w pozostałych godzinach bez zmian, linia 61 (Podjuchy – Dworzec Główny Owocowa) kursuje z częstotliwością w godz. 9-18 co 20 minut, w pozostałych godzinach bez zmian, linia 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) z częstotliwością w godz. 9-17 co 7-8 minut, w pozostałych godzinach bez zmian i linia 102 (Gocław – Police Zajezdnia) z częstotliwością w godz. 9-18 co 20-40 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

Ponadto na trasy wyjadą tramwajowa linia 8 (Gumieńce – Turkusowa), kursująca według specjalnego rozkładu jazdy w godzinach 10-17 co 20 minut oraz autobusowe linia D53 (Ludowa – Dworska) kursuje w godz. 9-18 co 24 minuty, D60 (Stocznia Szczecińska – Dworska – Cukrowa) kursuje w godz. 9-18 co 24 minuty, D62 (Plac Kościuszki – Mieszka I - Krakowska – Bronowicka – Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową) kursuje w godz. 9.30-18 co 20 minut, D97 (Turkusowa – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Handlowa – Przelotowa – Jasna – Gryfińska – Gierczak – Goleniowska – Dąbie Osiedle, bez podjazdu do przystanku „Dąbie Dworzec”) kursuje w godz. 9-18 co 30 minut i D07 (Police Wyszyńskiego Polana – Przęsocin – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Wszystkich Świętych – Majdańskiego – Traugutta – Poniatowskiego – Karola Miarki) w godz. 9-18 co 20 minut.

W dniach 30-31 października, ale także 2 listopada (poniedziałek, wtorek i czwartek) na wszystkich liniach z wyjątkiem linii 8 obowiązują powszednie rozkłady jazdy. Na linii 8 (Gumieńce – Turkusowa) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością co 15 minut w okresie międzyszczytu, w pozostałych okresach bez zmian. Także na liniach autobusowych, z wyjątkiem 67, obowiązują powszednie rozkłady jazdy. Na linii 67 (Stocznia Szczecińska – Karola Miarki) obowiązuje specjalny rozkład jazdy z częstotliwością co 12 minut w godz. 6-17, w pozostałym okresie bez zmian.

Zmieni się także organizacja ruchu wokół nekropolii. Od soboty zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości na obu kierunkach ul. Mieszka I od wiaduktu kolejowego do ul. Wierzbowej do 40 km na godz. Kolejna zmiana to wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Karola Miarki i ul. Pięknej w Szczecinie (aż do dnia 1.11.2023 r). Obie jezdnie ul. Ku Słońcu będą otwarte dla ruchu ogólnego z pewnymi zmianami w organizacji ruchu na jezdni południowej. Zmiana przy cmentarzu w Dąbiu to wprowadzenie ograniczenia prędkości w ciągu ul. Goleniowskiej do 40 km na godz. oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej. W Zdrojach zaplanowano zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Poległych od ul. Walecznych. Dojazd tylko pojazdów zaopatrzenia.

Tomasz TOKARZEWSKI