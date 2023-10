Szacunek dla zmarłych – zakaz dla psów

Cmentarz Centralny jest nazywany parkiem umarłych". Niestety, niektórzy traktują to określenie zbyt dosłownie i… wyprowadzają psy na spacer właśnie na teren nekropolii. Nie tylko tej największej. Dlatego administrujący szczecińskimi cmentarzami Zakład Usług Komunalnych apeluje o uszanowanie powagi nekropolii.

Regulaminy szczecińskich nekropolii jasno mówią o zakazie wprowadzania psów. O czym przypominają tablice informacyjne przy cmentarnych bramach.

- Natomiast w praktyce jest to trudne do wyegzekwowania, szczególnie w przypadku Cmentarza Centralnego: ze względu na ogrom terenu i liczne wejścia - przyznaje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Co jednak najbardziej bulwersujące, upominani i proszeni o opuszczenie cmentarza właściciele psów, nie zawsze stosują się do tych poleceń. Niestety, zdarza się, że na tym tle dochodzi do gorszących awantur.

Do Zakładu Usług Komunalnych

...