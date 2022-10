Młodzieżówka Hołowni nie lubi ministra Czarnka

- Obecnie brakuje chętnych, aby uczyć - dodaje A. Wiśniewski. - Pensja nauczyciela powinna wynieść co najmniej średnią krajową. Byłoby więcej chętnych do tej pracy, można by zwiększyć wymagania.

Komentarze

czytam 2022-10-13 15:58:45 Czy ci "działacze" mają rodziców?

Fryderyk 2022-10-13 15:11:33 Pensja nauczyciela powinna wynieść co najmniej średnią krajową. Byłoby więcej chętnych do tej pracy, można by zwiększyć wymagania. To by się może zdziwili ile może zarobić nauczyciel. Redaktor Robert Mazurek wycisnął z nauczyciela w studio że ten za 10 godziny pracy tygodniowo - godzina lekcyjna oczywiście, dostaje 3500 na rękę. Aż się prosi o drugi etat i do tego korepetycje

Vege 2022-10-13 15:01:43 Aleksander opowiada o katastrofie klimatycznej no ale jak trzeba podlewać drzewka bo usychają albo jak trzeba było pomóc przy odłowie ryb z Odry to ani palcem nie kiwnęli. Ciekawe czy wypasione buty w których się prezentują to zostały wykonane przez dzieci w azjatyckich warsztatach i do tego przy dużym wytworzeniu CO2 i zużyciu i zanieczyszczeniu wody. O ochronie klimatu warto coś wiedzieć więcej niż z partyjnego sms i zacząć od siebie

Irena 2022-10-13 14:58:40 Przecież to bełkot. Sami to przygotowali czy ktoś im podsunął z Hołowni 2050? Dziękuję redakcjo za ten przekaz wiemy już od jakiej partii mamy trzymać z daleka nasze rodziny, nasze dzieci i bliskich.

Edward 2022-10-13 14:56:17 Dlaczego my się dziwimy że w Szczecinie są kiepskie wyniki nauczania? Wystarczy poczytać co mówią aktywni działacze młodzieżówki Hołowni i będziemy mieli pewność że w polityce z tego kierunku nie ma szans na poprawę. Młoda Lewica domaga się legalnego picia przez całą dobę na Bulwarach oraz zachowania dostępności wódopoju po 22 aż do 6 rano żeby spragnieni nie musieli jeździć do sąsiedniej gminy po flaszke. Ci znowu narzekają że muszą się uczyć tego co przewiduje program ;))))