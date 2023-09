Kaskada w nowej odsłonie. Znane marki odzieżowe w jednej galerii

Galeria Kaskada jest w trakcie restrukturyzacji. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Szczecińska Galeria Kaskada zostanie gruntownie przebudowana. Zmieni się także jej oferta. Właśnie jest w trakcie restrukturyzacji. Lokale ukryte teraz za ściankami budowlanymi są już wynajęte i przechodzą przemianę.

Dotychczasowe umowy z najemcami wygasły. Po 10 latach (częściowo były przedłużane aneksami z powodu pandemii). Firma zarządzająca Kaskadą – firma ECE Projektmanagement Polska – zdecydowała o gruntownej przebudowie i uatrakcyjnieniu oferty.

– Kaskada stanie się jedynym miejscem w Szczecinie i w regionie, gdzie znajdą się wszystkie sklepy modowych marek z grupy Inditex – międzynarodowego koncernu odzieżowego i jednej z największych grup odzieżowych na świecie – poinformowała agencja reklamowa obsługująca galerię. – Są to: Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius oraz Oysho. Te prestiżowe i niezwykle popularne sklepy znajdą się zarówno na poziomie –1, jak i na poziomie 0, co zapewni klientom dostęp do najświeższych kolekcji modowych. Inditex jest znany ze swojej zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się trendy w modzie i dostarczania nowych serii produktów do sklepów w krótkim czasie.

Klienci Kaskady znajdą w niej także m.in. sklep Kazar w nowej koncepcji, przebudowane sklepy Medicine i Home&You czy nowe sklepy Rituals.

(k)