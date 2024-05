Gdy potrzebny urolog. Wzmocnienie dla pacjentów

W gabinecie tym miesięcznie wykonywanych jest kilkadziesiąt specjalistycznych zabiegów. Fot. WOMP-ZCLiP w Szczecinie

Zabiegowy gabinet urologiczny działa w przychodni WOMP przy ul. Bolesława Śmiałego w Szczecinie już od ponad roku. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród pacjentów, więc teraz jego obsadę zasilił nowy lekarz. Miesięcznie wykonywanych jest tutaj kilkadziesiąt specjalistycznych zabiegów zarówno na NFZ, jak i komercyjnych. Czas oczekiwania na wizytę wynosi około trzech tygodni.

Poradnia Urologiczna w szczecińskich WOMP-ach funkcjonuje w przychodni przy ul. Bolesława Śmiałego 33 oraz w przychodni nr 2 przy ul. Kopernika 18.

– W tutejszej Poradni Urologicznej prowadzona jest m.in. wstępna diagnostyka w kierunku nowotworów układu moczowo-płciowego (rak prostaty, rak pęcherza moczowego, guzy nerek, jąder lub prącia) – informuje Natalia Andruczyk, rzeczniczka prasowa WOMP-ZCLiP w Szczecinie. – Profil zabiegów wykonywanych w urologicznym gabinecie zabiegowym przy B. Śmiałego to m.in. biopsje prostaty, wziernikowania pęcherza moczowego (cystoskopia), usuwanie cewników d-J na drodze cystoskopowej, wymiany cewnika pęcherzowego, drobne zabiegi krwawe, takie jak plastyka wędzidełka prącia, wycięcie zmiany na prąciu, czy nacięcie grzbietowe napletka.

Biopsja prostaty to jedno z najpopularniejszych badań diagnostycznych dla wykluczenia raka prostaty. Zwykle niezbędna jest jedna wizyta wprowadzająca, podczas której lekarz ustala m.in., które leki należy odstawić przed wykonaniem badania. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i zabezpieczeniu antybiotykowym; trwa 10-15 minut, a cała wizyta w gabinecie to około 30 minut. Wynik otrzymywany jest po około trzech tygodniach.

Cystoskopia to z kolei badanie urologiczne pozwalające ocenić stan cewki moczowej i całego pęcherza. Do badania nie trzeba się przygotowywać. Zabieg trwa około 10 minut i wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym oraz zabezpieczeniu antybiotykowym. Wizyta zajmie do 30 minut, a wynik jest natychmiastowy.

Teraz do zespołu specjalistów tego ośrodka dołączył nowy lekarz rezydent, który przyjmuje w Poradni Urologicznej. Wykonuje także część procedur w gabinecie zabiegowym.

Urologiczny gabinet zabiegowy przy ul. Bolesława Śmiałego czynny jest trzy razy w tygodniu: poniedziałki, czwartki i piątki. Czas oczekiwania na wizytę wynosi około trzech tygodni. Rejestrację na konkretne zabiegi prowadzi bezpośrednio lekarz specjalista.

Do Poradni Urologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Do tej przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie można się zarejestrować telefonicznie pod nr. 91 43 49 200.

(k)