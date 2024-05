Zderzenie samochodu dostawczego z tramwajem w al. 3 Maja

Fot. Krzysztof Żurawski

We wtorek rano w al. 3 Maja w Szczecinie doszło do zderzenia samochodu dostawczego z tramwajem. W wyniku zdarzenia zablokowane zostało torowisko w kierunku ulicy Potulickiej, przez co nie kursują składy linii 1, 3 i 9.

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z opóźnieniami.

(ip)