Kaczuszki na dachu Kaskady. Po raz trzeci

To już trzeci rok z rzędu, gdy kacza mama wybrała na miejsce lęgowe najwyższy poziom parkingu Kaskady. Fot. Galeria Kaskada

Na dachu Galerii Kaskada w Szczecinie wykluło się sześć kaczątek krzyżówek. To już trzeci rok z rzędu, gdy kacza mama wybrała na miejsce lęgowe najwyższy poziom parkingu Kaskady. O ptasią rodzinę zadba Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, który w odpowiednim momencie przetransportuje kaczki do ich naturalnego środowiska.

- Bardzo nas cieszy, że po raz kolejny kacza mama wybrała tak nietypowe miejsce na złożenie i wysiedzenie jaj, jakim jest najwyższy poziom parkingu naszej galerii – mówi Norbert Fijałkowski, dyrektor Galerii Kaskada. - Dzięki doświadczeniu z poprzednich lat wiemy już, co należy robić w takiej sytuacji. Niezwłocznie podjęliśmy działania, które zapewniły kaczuszkom bezpieczeństwo. O zaistniałej sytuacji od razu poinformowaliśmy Michała Kudawskiego z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Szczecin działającego przy Fundacji na Rzecz Dzikich Zwierząt Dzika Ostoja. Teraz los naszych małych gości jest w najlepszych rękach.

Kaczki krzyżówki są gatunkiem chronionym. Dlatego tak ważne jest dbanie o ich otoczenie i zapewnienie im bezpieczeństwa, szczególnie kaczątkom, które na początku swojego życia nie byłyby w stanie same sobie poradzić. Michał Kudawski z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Szczecin zabrał maleństwa do bezpiecznego miejsca, z którego w odpowiednim momencie trafią do naturalnego środowiska. (K)