Jest szansa, że miasto kupi kino „Pionier”

TO BARDZO DOBRA WIADOMOŚĆ. WARTO BY BYŁO ROZBUDOWAĆ POTEM TROCHĘ KINO, WYKUPUJĄC NIEKTÓRE PRZYLEGŁE POMIESZCZENIA I URZĄDZIĆ W NICH COŚ W RODZAJU KLUBU "W STARYM KINIE" LUB NAJSTARSZYCH KIN ŚWIATA I MOŻE MAŁEGO MUZEUM ....W TYM KIERUNKU. MIEJSCE BARDZO DOBRE DLA TEGO TYPU PLACÓWKI ...SAMO CENTRUM MIASTA PRAKTYCZNIE - WYSTARCZY POMYSŁOWY MENADŻER TYKO

Niech kupi rzad i wyswietla same patriotyczne filmy slawiace dokonania Polski i Polakow. Nakrecono Inke, Rotmistrza Pileckiego i inne dziela. Niech to bedzie patriotyczne kino.

"Marzyłem o tym, żeby miasto kupiło kino" - no jasne, bo innych oferentów nie było odkąd miasto zmieniło plan zagospodarowania przestrzennego. Oczekuję od radnych, którzy optowali za zakupem tego kina, konkretnego planu (w tym finansowego) na to miejsce.

2023-10-10 17:06:41

A PO co miastu kino ? Skoro miasto takie chętne do kupna to mam do sprzedania altankę .W promocji za milion złotych oddam miastu