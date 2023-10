Święto ognia, czyli pochwała życia

Anastazja (Paulina Pytlak) ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma z nią starsza siostra Łucja (Joanna Drabik) – wschodząca gwiazda Baletu Narodowego, która właśnie stanęła u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek (Tomasz Sapryk). Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka – Józefina (Kinga Preis). To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.

Tak przedstawia się fabuła filmu „Święto ognia” Kingi Dębskiej, o którym Damian Janowski na portalu Filmweb napisał: „Film może się podobać dzięki zgrabnej reżyserii, przemyślanej stronie wizualnej (przywołującej na myśl na przykład «Amelię»), świetnemu aktorstwu. Ostatecznie jednak na najgłębszym poziomie chodzi w tej opowieści o coś najważniejszego: o życie właśnie. O wcale niełatwy zachwyt faktem, że się po prostu jest. O wspomniane już bycie na «tak»: wobec radości i smutku, triumfów i klęsk, jakie niesie ze sobą – najczęściej nieodłącznie – los. Nawet jeśli czasem trzeba – jak u Młynarskiego – kark umieć przed nim zgiąć, «gdy siłą wziąć sposobu nie ma». Wyśpiewać wtedy pean na cześć życia w rytm piosenek Sama Cooke’a – oto prawdziwe wyzwanie, które podejmują bohaterowie «Święta ognia».

Na „Święto ognia” zaprasza kino „Pionier 1907” w Szczecinie. Od piątku do niedzieli w g. 18.15 oraz 20.30.

(as)