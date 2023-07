Z hejnałem i wojskową oprawą uczcili pamięć pionierów Szczecina [GALERIA, FILM]

W dniu 78. rocznicy ustanowienia polskiej administracji w Szczecinie uczczono pamięć pierwszych powojennych mieszkańców Fot. Dariusz Gorajski

Uroczystym apelem, musztrą służb mundurowych i złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Czynu Polaków uczczono pamięć szczecińskich pionierów i 78. urodziny polskiego Szczecina. Po wojskowym ceremoniale odegrano hejnał Szczecina - tym razem na żywo i w wykonaniu trójki trębaczy oraz hymn państwowy.

- Dla Szczecina II Wojna Światowa nie skończyła się 8 maja 1945 r. Tu działania trwały jeszcze kilka miesięcy, a sytuacja była niepewna - przypomniał Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Mimo to przyjeżdżali tu osiedleńcy z różnych stron: z Kresów Wschodnich, którzy już wiedzieli, że tam, skąd przyjeżdżają, Polski już nie będzie, z obozów i niewoli, zarówno ze Wschodu jak i Zachodu i po prostu z innych części Polski. Wybierali Szczecin spędzając tu swoje najlepsze lata, młodość, a często i całe życie. Odgruzowywali i odbudowywali to miasto, tworzyli je. To dzięki nim dziś nadal może się prężnie rozwijać.

Prezydent dziękował pionierom i pierwszym mieszkańcom. Zarówno tym, którzy przybyli na uroczystość, jak i tym, którzy pozostali już tylko w pamięci. Pod Pomnikiem Czynu Polaków kwiaty złożyli prezydent Szczecina wraz z przewodniczącą i przedstawicielami Rady Miasta, reprezentacja Sejmiku Zachodniopomorskiego, kombatanci, harcerki z Szarych Szeregów, służby mundurowe, przedstawiciel Urzędu Morskiego i Instytutu Pamięci Narodowej. ©℗

