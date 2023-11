Free Blues Club będzie zamknięty? PUM o lokalu przy al. Powstańców Wielkopolskich

Na 20 listopada zapowiedziano pod siedzibą rektoratu PUM przy ul. Rybackiej 1 protest w obronie Free Blues Clubu. Zbierane są również podpisy pod protestacyjną petycją do rektora PUM. Do tej pory podpisało ją kilka tysięcy osób.©℗

Ostatecznie w Oświadczeniu pada stwierdzenie, że „Uniwersytet ceniąc dorobek w sferze kultury pana Malcherka, aby mu umożliwić przeniesienie działalności w inne godne miejsce, dwukrotnie przedłużał termin zakończenia umowy i wydania lokalu tj. do dnia 31.08.2023 a następnie do dnia 31.01.2024 roku”.

Uzasadniając swoją decyzję wymówienia dzierżawy lokalu władze PUM wskazują, że robią to mając na względzie realizację celów statutowych uczelni bowiem „W tej lokalizacji prowadzone są działania zmierzające do budowy Centrum Obsługi Studentów oraz planowana jest rozbudowa Centrum Egzaminów Testowych”.

Do informacji i emocji, jakie wytworzyły się wokół zamknięcia klubu, odniosły się władze uczelni, które wydały w tej sprawie Oświadczenie. W imieniu rektora PUM nadesłała je prof. Barbara Wiszniewska, rzeczniczka prasowa PUM. W oświadczeniu czytamy m.in., że udostępnienie lokalu nastąpiło na mocy umowy najmu zawartej przez obie strony 11 stycznia 1991 roku. Andrzej Malcherek zobowiązywał się do „zapewnienia studentom PUM dostępu do tego lokalu na korzystnych warunkach”.

Komentarze

Marja 2023-11-14 23:30:01 Nie do końca dezją władz uczelni. Prowodyrem sytuacji i pomysłodawcą zmiany lokalu jest Damian Durys pełniący funkcję Przewodniczącego Parlamentu Studentów PUM .

Kurier 2023-11-14 23:06:04 Nagonka polityczna a PUM trwa... No cóż, już pieski mędrają ogonkiem do nowych władz

POst PO 2023-11-14 23:01:19 Obserwuję ten portal Jest polityka i są wybory. Jesteście szambem...

Darek 2023-11-14 22:58:30 Szczecin staje się jeszcze bardziej pustynią kultury. Liczą się pup i tylko tzw. chlanie bo to zysk.

Kurier 2023-11-14 22:55:51 Po ilości jednostronnych wpisów i artykułów widać, że kurier prowadzi akcję pko PUM. Źle to świadczy o waszej redakcji...

Piwnica->@ten klub 2023-11-14 21:46:37 Właściciel publiczny jakim jest PUM, nie zdaje sobie sprawy, że klub muzyczny FBC to nie jest lokator mieszkania na wynajem, któremu można wypowiedzieć najem bez uzasadnienia, na poziomie Kodeksu Cywilnego tylko i wyłącznie z tytułu prawa własności, gdyż PUM jest jedynie zarządcą mienia publicznego, jakim jest piwnica po starej kotłowni i wartość dodana do tej piwnicy stanowi dorobek kulturotwórczy kierownictwa klubu, dla społeczności nie tylko uczelni, ale i miasta oraz uniwersalny.

@ten klub 2023-11-14 21:00:53 Przecież Ten klub muzyczny powinien dalej prowadzić swoją działalność w Szczecinie, wszyscy to popierają. Tylko że właściciel chce odzyskać swoją własność od najemcy. Miasto powinno się oczywiście zaangażować w taką markę jak FBC i pomóc znaleźć właściwe miejsce. Stracono od kwietnia tyle miesięcy na poszukanie rozwiązania. Z Pionierem się udało ale FBC ma o wiele większą wartość

Setna rocznica 2023-11-14 20:41:57 W styczniu 29/24 r. obchodzimy 100 rocznicę założyciela, dyrektora, kierownika artystyczny Operetki w Szczecinie, organizatora Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie w 1962 r. Jacek Nieżychowskiego z tytułem "Graf von Habe Nichts". Jakże marnie na tle tej nieobojętnej dla Szczecina postaci wypada aktywność PUM i zarządców mienia publicznego, jakim ostatecznie jest piwnica po starej kotłowni, gdzie życie muzycznie kwitło przez 32 lata i stało się częścią szczecińskiej kultury muzycznej.

Rozwój kulturalny 2023-11-14 20:00:26 Czy centrum Egzaminów Testowych to nie jest degrengolada uczelni bo cóż to za egzamin testowy i czy takie centrum musi się znajdować w piwnicy po starej kotłowni ? Ileż to parlamentów studenckich przeminęło przez te 32 lata działalności klubu? Czy to czasem nie jest potwarz dla publiczności i dostępności do dóbr kultury "ponad granicami krajów"? Otwarcie studentów na sztukę i kontakt z wykonawcami z innych krajów i naszych, sprzyja procesowi porzucenia postawy hunwejbina z domieszką cynizmu.

zibi 2023-11-14 19:15:55 Czy zawsze w Szmecinie musi zwyciężyć mentalność wschodniej dziczy . niszczą co cenne .. a trumf odnosi przeciętność miasto przeklęte

pum 2023-11-14 18:15:55 Może i dobrze wyszło, bo przynajmniej skończyły się zachwyty nad tą uczelnią, jaka jest wspaniała, jakie ma tradycje i jakie kształci kadry. Właśnie pokazała jak dba o tradycje i swoją kulturę...

Ten klub muzyczny 2023-11-14 17:41:27 „Uniwersytet ceniąc dorobek w sferze kultury pana M., aby mu umożliwić przeniesienie działalności w inne godne miejsce, dwukrotnie przedłużał termin zakończenia umowy i wydania lokalu (...)”. <- Otóż >Kultura< to nie jest "popychadło", żeby ją "przenosić" i przestawiać jak krzesło.. , a prowadzenie klubu muzycznego z nietuzinkowym dorobkiem i historią to nie jest bezimienna "działalność". Klub muzyczny, ten klub muzyczny jest miejscem niepowtarzalnym i rozpoznawalnym, w Polsce i poza nią..

Mahoney 2023-11-14 17:27:10 Otworzyc tam klub Błękitna Ostryga z komedii o Akademii Policyjnej ,taaaka kaaasa, peeelno luuudzi :)

szczecinianin 2023-11-14 17:19:49 a zaraz zjawi się inspekcja ppoż plus sanepid plus nadzór budowlany plus ochrona środowiska plus ktoś tam jeszcze .... i ..po frytkach

wyjasnilo się 2023-11-14 17:16:06 czyli racje mial kilka dni temu komentujacy artykul kuriera, ze byc moze pum ma inny pomysl na działkę z bydynkiem. dobra lokalizacja. takie prawo właściciela. prosze zapytac panstwa malczerkow jaki byl okres najmu w ostatniej umowie z pum. jezeli krotki, to mozna bylo sie spodziewac wypowiedzenia umowy. tyle w temacie. szkoda czasu na rozdzieranie szat. prowadzacym klub zycze wszystkiego dobrego i powodzenia w ewentualnym nowym miejscu.

@@ Roman 2023-11-14 17:15:09 Wymówienie najmu zgodnie z prawem to zwykła grabież mienia? Ty masz jakieś wykształcenie oprócz bywania w klubie z nazwy studenckim?

Witek 2023-11-14 17:13:08 Przecież na rogu placu Szarych Szeregów stoi pusty niszczejących piękny budynek. Była tam Pleciuga była Szczecińska Agencja Artystyczna to dlaczego nie może być Szczecińska Scena Bluesa. Z pewnością wymaga adaptacji, pewnie społecznie pomogą sympatycy FBC ale co za warunki i lokalizacja! Brać a miasto wspierać!

Klubo-kawiarnia 2023-11-14 17:12:26 "Centrum Obsługi Studentów oraz rozbudowa Centrum Egzaminów Testowych” może się zorganizować w pomieszczeniach na IV piętrze przy ul. Rybackiej 1, gdzie obecnie funkcjonuje tzw. "Muzeum Medycyny" z dorobkiem wielce tajemniczym. Natomiast Klub Remedium przy ul. Marii Curie Skłodowskiej, znakomicie nadaje się na klubo-kawiarnię dla studentów medycyny. Każdy rozumie, że PUM nie funkcjonuje w oderwaniu od Miasta Szczecin, więc 20-go porozmawiajmy jawnie ze studentami czego chcą, a nie ankietowo..!

Obserwator 2023-11-14 17:09:22 Szkoda w tym wszystkim zaprzepaszczenia kilkudziesięciu lat bycia na rynku szczecińskim. Coś co trwa nieustannie. Padają księgarnie, kluby są a potem ich nie ma. A tu jakby nie było tradycja 30 lat.Żal...

zlikwidować 2023-11-14 16:59:08 Ci co się podpisali to dawno dawno temu tam chodzili a teraz pierdzą w kanapy w domach i bumelują. Dajcie żyć młodym i nie żyjcie wspomnieniami, było minęło a jak chcecie wpaść raz do roku na wspominki przy herbatce to można się zorganizować w nowym miejscu...

szach mat 2023-11-14 16:35:53 Muzyki nie będzie, a studenty usiądą spokojnie przy warcabach.

Simca 2023-11-14 16:30:09 Czas najwyższy, żeby miasto - szczególnie jego struktury odpowiedzialne za kulturę - pomogły ulokować FBC w nowej siedzibie. PUM nie jest od tego, żeby wyręczać w tej kwestii lokalne władze.

@Roman 2023-11-14 16:21:16 To nie jest tak łatwo przenieść klub muzyczny - to nie byle pub, żeby wcisnąć w jakąś pierwszą lepszą piwnicę. Tu potrzeba odpowiedniej infrastruktury, lokalizacji i ogromnych nakładów. No właśnie, nakładów - które przez 30 lat ponosił właściciel klubu na jego rozwój. Zdajesz sobie sprawę ile pieniędzy, czasu i poświęcenia wiele osób w ten klub włożyło? Czy władze PUMu zrekompensują najemcy poniesione inwestycje? Bo jeśli nie, to jest zwykła grabież mienia. Wynajem długoterminowy ma swoje prawa

czysta polityka 2023-11-14 16:17:14 Nie od dziś wiadomo ze władze PUMu wąchają się z PiSowcami. Cała ta akcja z daleka mi śmierdzi politycznym zaangażowaniem a najlepszym tego dowodem, jest zaangażowanie w oczernianie klubu, właściciela i bywalców, przez zorganizwane trole pisowskie, te same, które się aktywizują przy każdej politycznej sprawie

pisomatołek 2023-11-14 16:17:11 w kotłowni i w piwnicy będą realizowane potrzeby socjalno-kulturowe studentów ? Ale ściema

@? 2023-11-14 16:16:31 Może raczej chodzi o to by właśnie nie było alko bo teraz to chyba podstawa działania

? 2023-11-14 15:37:13 Jako były prezes i jeden z założycieli koła naukowego na duzej panstwowej uczelni w szcz kilkanascie lat temu moge napisac, że organizujac spotkania dla studentow i konferencje naukowa nikt z nas nie myslal o miejscu z alkoholem. Korzystalismy bezplatnie z pomieszczen uczelni: sali wykladowej i mniejszych sal cwiczeniowych. Imprezy w ciągu dnia. Teraz potencjalni naukowcy potrzebuja klubu z alko ? wyglada to na naciągany argument rozwiazania umowy.

cesio 2023-11-14 15:33:54 toż przecież przez wiele lat piętro czy dwa wyżej był "Trans" i komu on przeszkadzał?