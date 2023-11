Zamkną kultowy klub? [GALERIA]

Andrzej Malcherek - człowiek, który czuje bluesa Fot. Ryszard PAKIESER

Free Blues Club może przestać istnieć. To miejsce, które od 32 lat funkcjonuje na muzycznej mapie Szczecina. Jego likwidacji sprzeciwiają się szczecinianie, którzy piszą w tej sprawie do rektora PUM. Klub jest doskonale znany również poza Polską. Występowały w nim gwiazdy światowego formatu.

Chodzi o Free Blues Club mieszczący się w podziemiach po byłym klubie „Trans” (potem „Adrenalina” i „Hipnoza”), a dzisiejszej Biblioteki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaglądając na stronę internetową PUM, próżno znaleźć informację o zamiarze zamknięcia przez władze uczelni tego kultowego klubu. Ostatnia aktualizacja na stronie pochodzi z 31 października i dotyczy nie zamknięcia lecz godzin otwarcia działów administracyjnych w Rektoracie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stosowna informacja pojawiła się natomiast w sobotę rano (4.11) na facebookowym fanpage’u klubu: Likwidacja Free Blues Club! Decyzją władz uczelni PUM – po 32 latach działalności, ma zostać zlikwidowany FREE BLUES CLUB z dniem 31.01.2024 r.

Momentalnie pod informacją pojawiły się komentarze internautów: „Wszystko w dzisiejszych czasach możesz kupić, ale nie kupisz tradycji. Nie zamyka się miejsc, które taką piękną tradycję mają. Nie podcina się skrzydeł takim ludziom, którzy tę piękną tradycję stworzyli” oraz „Oooo. Czyżby kara za spotkania wolnościowe? W czasie pandemii jedno z nielicznych miejsc w Szczecinie. PUM nie zechce nas posłuchać, to musimy pogadać o dotacjach na PUM, bo to nasze pieniądze”.

W komentarzach pojawił się również wątek społeczno-polityczny, ale to raczej nie o to chodzi. – Nie mamy żadnych zaległości i wypełniamy warunki umowy – stwierdził Andrzej Malcherek szefujący Free Blues Club. – Klub jest zawsze udostępniany studentom.

Z rozmów z bywalcami i osobami zaangażowanymi w działalność klubu wynika, że decyzja bardziej ma związek z nieumiejętnością wycofania się z twarzą z nietrafionej decyzji nakazującej zamknięcie klubu. Jeden ze studentów, z którym rozmawialiśmy, stwierdził wręcz, że władze PUM zapomniały o najważniejszej zasadzie, którą powinni kierować się medycy: Primum non nocere – Po pierwsze, nie szkodzić.

W internecie pojawiła się petycja Stop likwidacji Free Blues Club, a skierowana do rektora PUM. Czytamy w niej m.in.: „Nie kwestionując prawa studentów do posiadania własnego pomieszczenia na cele socjalne, mocno wierzymy, że może znaleźć się rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. Prosimy Pana Rektora o ponowne podjęcie rozmów ze społecznością studencką i właścicielem Klubu, aby wypracować taki model współpracy, który z jednej strony zadowoli studentów, a z drugiej pozwoli zachować wybitny dorobek Free Blues Club i uchronić klub przed zniknięciem z kulturalnej mapy Szczecina”. Pod petycją podpisali się byli studenci AM i PUM, a obecnie lekarze, często z dorobkiem naukowym. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI